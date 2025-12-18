Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο πρώην βουλευτής και ηθοποιός Διαμαντής Καραναστάσης συνελήφθη χθες το βράδυ (17/12) στο κέντρο της Αθήνας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια ελέγχου από την Τροχαία Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας. Η μέτρηση που προέκυψε από το αλκοτέστ ξεπέρασε το όριο που επιτρέπεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αμέσως μετά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί επέβαλαν στον Καραναστάση διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ και του αφαίρεσαν την άδεια οδήγησης για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς ο ίδιος είναι γνωστός στο ευρύ κοινό όχι μόνο από την καλλιτεχνική του δραστηριότητα αλλά και από το πολιτικό παρελθόν του, έχοντας διατελέσει βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας.

Αναμένονται πιθανές αντιδράσεις από τον ίδιο ή το περιβάλλον του για την υπόθεση.