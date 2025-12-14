Ζωή Κωνσταντοπούλου - Δημήτρης Καραναστάσης: «Ανάσα δίπλα στη θάλασσα»

Φωτογραφία με τον Δημήτρη Καραναστάση ανάρτησε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου στον λογαριασμό της στο Facebook στέλνοντας έτσι το μήνυμα ότι η παραίτηση του γνωστού ηθοποιού από τη θέση του βουλευτή του κόμματός της δεν έχει επηρεάσει τη σχέση τους,

Η φωτογραφία είναι από το γεύμα που απόλαυσαν οι δυο τους δίπλα στη θάλασσα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει γράψει σε αυτή «ανάσα δίπλα στη θάλασσα».

Η ανάρτησή της απέσπασε πολλά likes και θετικά σχόλια από τους πολιτικούς της φίλους.

