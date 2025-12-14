Ζωή Κωνσταντοπούλου - Δημήτρης Καραναστάσης: «Ανάσα δίπλα στη θάλασσα»

Ανάρτηση - μήνυμα ότι δεν έχει επηρεαστεί η σχέση τους από την παραίτηση

Πηγή: Λογαριασμός Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Facebook, βίντεο Σκάι
Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Διαμαντή Καραναστάση (βίντεο Σκάι)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτογραφία με τον Δημήτρη Καραναστάση ανάρτησε η πρόεδρος της  «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου στον λογαριασμό της στο Facebook στέλνοντας έτσι το μήνυμα ότι η παραίτηση του γνωστού ηθοποιού από τη θέση του βουλευτή του κόμματός της δεν έχει επηρεάσει τη σχέση τους,    

Ζωή Κωνσταντοπούλου για παραίτηση Καραναστάση: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι

Η φωτογραφία είναι από το γεύμα που απόλαυσαν οι δυο τους δίπλα στη θάλασσα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει γράψει σε αυτή «ανάσα δίπλα στη θάλασσα».   

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Διαμαντή Καραναστάση

Η ανάρτησή της απέσπασε πολλά likes και θετικά σχόλια από τους πολιτικούς της φίλους.   
 

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
