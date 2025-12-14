Οργή Ισραήλ κατά της κυβέρνησης της Αυστραλίας για την επίθεση στο Σίδνεί

Κατηγορεί την κυβέρνηση Αλμπανέζι ότι υπέθαλψε τον αντισημιτισμό

Κοσμος
Πηγή: ΑΜΠΕ, PHOTO: ABIR SULTAN POOL EPA
Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε «μια σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι.

Αυστραλία: 12 νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ. 

Οι αυστραλιανές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι η επίθεση είχε συγκεκριμένα στόχο την εβραϊκή κοινότητα, όμως ο Ρόμπερτ Γκρέγκορι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας έκανε λόγο για μια «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία».

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα», κατήγγειλε ο Γκρέγκορι μιλώντας στο AFP.

«Είδα τον διάβολο»: Ισραηλινός όμηρος μιλά για τα βασανιστήρια της Χαμάς

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση. 

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα», τόνισε ο Σάαρ.

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση. 

Οι τεταμένες σχέσεις Ισραήλ – Αυστραλίας και η επίθεση Νετανιάχου  στην κυβέρνηση Αλμπανέζι 
  

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Αυστραλίας και του Ισραήλ παραμένουν τεταμένες μετά την απόφαση της κυβέρνησης Αλμπανέζι να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε εξαπολύσει προσωπική επίθεση εναντίον του Αυστραλού ομολόγου του, όπως και σε συνεντεύξεις του. 

Το κλίμα των διμερών σχέσεων επιβάρυνε και σειρά αντισημιτικών επιθέσεων στην Αυστραλία εναντίον συναγωγών, κτιρίων και οχημάτων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.  

Μητσοτάκης: Είμαι συγκλονισμένος - Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στις εβραϊκές κοινότητες
 

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε της επίθεση και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στς εβραϊκές κοινότητες, σε ανάρτηση στο X.    

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Χανουκά. Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν καμία θέση στις κοινωνίες μας» αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.  

