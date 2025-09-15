Nετανιάχου: Το Ισραήλ πρέπει να γίνει… «Αθήνα και υπέρ-Σπάρτη»

Για να αντέξει στην απόμόνωση αν χρειαστεί

15.09.25 , 22:00 Nετανιάχου: Το Ισραήλ πρέπει να γίνει… «Αθήνα και υπέρ-Σπάρτη»
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Δέσποινα Μανδελενάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ο Νετανιάχου χρησιμοποίησε την ιστορική αναλογία «Αθήνα και υπέρ-Σπάρτη» για το Ισραήλ, λέγοντας «θα χρειαστεί να είμαστε η Αθήνα και η υπέρ- Σπάρτη.  Δεν έχουμε άλλη επιλογή». 

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγρια συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων στο Σύνταγμα

 

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η ηγεσία του Ισραήλ προετοιμάζεται να μπορεί να τα καταφέρει και  μόνη της αν χρειαστεί. 

Επίθεση Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο αξιωματούχους της Χαμάς!

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παγκόσμιες πολιτικές αλλαγές δημιουργούν ομάδες χωρών στις οποίες το Ισραήλ δεν ανήκει, κάτι που μπορεί να το απομονώσει. 

Επίθεση με πυροβόλα στην Ιερουσαλήμ - Τέσσερις νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Η δήλωσή του δείχνει τον φόβο για πιθανές κυρώσεις ή περιορισμούς στη διεθνή συνεργασία, αλλά και την ανάγκη να ενισχυθεί η αίσθηση της εθνικής αυτάρκειας. 
 

