Nετανιάχου: Το Ισραήλ πρέπει να γίνει… «Αθήνα και υπέρ-Σπάρτη»

Ο Νετανιάχου χρησιμοποίησε την ιστορική αναλογία «Αθήνα και υπέρ-Σπάρτη» για το Ισραήλ, λέγοντας «θα χρειαστεί να είμαστε η Αθήνα και η υπέρ- Σπάρτη. Δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η ηγεσία του Ισραήλ προετοιμάζεται να μπορεί να τα καταφέρει και μόνη της αν χρειαστεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παγκόσμιες πολιτικές αλλαγές δημιουργούν ομάδες χωρών στις οποίες το Ισραήλ δεν ανήκει, κάτι που μπορεί να το απομονώσει.

Η δήλωσή του δείχνει τον φόβο για πιθανές κυρώσεις ή περιορισμούς στη διεθνή συνεργασία, αλλά και την ανάγκη να ενισχυθεί η αίσθηση της εθνικής αυτάρκειας.

