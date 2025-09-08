Επίθεση με πυροβόλα στην Ιερουσαλήμ - Τέσσερις νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην είσοδο της Ιερουσαλήμ, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ με πυροβόλα όπλα μέσα σε λεωφορείο.
פיגוע ירי בירושלים: כ-15 נפצעו, שני חשודים כמחבלים נוטרלו בזירה >>> https://t.co/r5iIxJLhKb@ela1949 @hadasgrinberg @roysharon11 @HGoldich @VeredPelman pic.twitter.com/aL37oStp35— כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2025
Σύμφωνα με πληροφορίες πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 11 τραυματίστηκαν, οι τρεις από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
At least 15 people were injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 2 terrorists were neutralized. pic.twitter.com/1u0vmWt132— Amit Segal (@AmitSegal) September 8, 2025
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο δράστες της επίθεσης έχουν εξουδετερωθεί. Δεν είναι ακόμη σαφές ποιος άνοιξε πυρ ή ποιο ήταν το κίνητρο της επίθεσης.
TERROR ATTACK IN JERUSALEM
Two armed terrorists, disguised as bus passengers, opened fire inside the vehicle killing 4 people, injuring 20, 5 are in critical condition, fighting for their lives.
After shooting passengers, the attackers exited the bus and targeted nearby… pic.twitter.com/o7QJcBynsz
Το ισραηλινό channel 12 μετέδωσε ότι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και άρχισαν να σκοτώνουν εν ψυχρώ επιβάτες.
⚡️BREAKING: Two individuals opened fire on an Israeli bus at the Ramot settlement junction, north of occupied Jerusalem.— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 8, 2025
➤ 4 Israelis confirmed dead
➤ 15+ injured, including 7 critically
➤ The shooters were killed by Israeli soldiers and armed settlers on the scene. pic.twitter.com/meaAJb1S1h
«Είδαμε ανθρώπους να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο, στις άκρες του δρόμου και στο πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Υπήρχε μεγάλη καταστροφή στον τόπο του συμβάντος, σπασμένα γυαλιά και μεγάλη αναταραχή. Αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες», ανέφερε διασώστης που έφτασε στο σημείο.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.