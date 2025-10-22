Τρίκαλα:«Είχε πολλούς συντρόφους», είπε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του

Ο 18χρονος υποστήριξε ότι δεχόταν bullying στο σχολείο επειδή χώρισαν οι γονείς του / Βίντεο Mega

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε. Με κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά», υποστήριξε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του.

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία των Τρικάλων η αποτρόπαιη δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας από τον ίδιο της τον γιο, μέσα στο σπίτι τους, στο χωριό Φλαμούλι.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης. Μητέρα και γιος φέρεται να παρακολουθούσαν τηλεόραση, όταν ξαφνικά ο 18χρονος σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο και επέστρεψε κρατώντας μια πετσέτα. Χωρίς να προηγηθεί έντονος καυγάς, τύλιξε την πετσέτα γύρω από τον λαιμό της μητέρας του, αφαιρώντας της τη ζωή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Φωτογραφία από βίντεο Σκάι

Ο νεαρός τηλεφώνησε στην αστυνομία και ανέφερε ο ίδιος το έγκλημά του. Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε:

«Η μητέρα μου είχε πολλούς συντρόφους και αυτό με ενοχλούσε. Δε με πρόσεχε, με αγνοούσε και με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά».

Κατά τις πρώτες του καταθέσεις, ο 18χρονος φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί εδώ και καιρό να τη σκοτώσει, καθώς, όπως ισχυρίζεται, η σχέση τους ήταν τεταμένη τα τελευταία χρόνια.

Φωτογραφίες από το σπίτι όπου σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία / Εurokinissi (Θανάσης Καλλιάρας)

Τρίκαλα: Θύμα bullying ο 18χρονος λόγω της οικογενειακής κατάστασης

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του νεαρού είχαν χωρίσει πριν από περίπου 10 χρόνια. Ο ίδιος μεγάλωσε με τον πατέρα του σε χωριό κοντά στα Τρίκαλα, ενώ θεωρούσε τη μητέρα του υπεύθυνη για το διαζύγιο.

Πηγές αναφέρουν ότι ο 18χρονος είχε δεχθεί bullying στο σχολείο, καθώς κάποιοι συμμαθητές του τον χλεύαζαν για την οικογενειακή του κατάσταση.

Γείτονες υποστηρίζουν πως ο δράστης επισκεπτόταν τη μητέρα του συχνά, ωστόσο οι επισκέψεις τους κατέληγαν συχνά σε έντονους καυγάδες, καθώς ο 18χρονος δεν ενέκρινε κάποιες επιλογές που έκανε στη ζωή της.

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα κίνητρα που τον οδήγησαν στη μητροκτονία.

Η σορός της 54χρονης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και ο τρόπος θανάτου της.