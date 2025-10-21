Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

«Σκότωσα τη μητέρα μου, ελάτε να με συλλάβετε», είπε στους αστυνομικούς

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Τρικάλων μετά από την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στην περιοχή ανάμεσα στις συνοικίες της Αγία Μονής και των Αμπελακίων. Ένας 18χρονος φέρεται να σκότωσε την 54χρονη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους. 

Χαϊδάρι: «Κουράστηκα να τη φροντίζω», είπε για τη δολοφονία της μητέρας του

Όπως αναφέρει το trikalaola.gr, ο νεαρός κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία και ομολόγησε ότι στραγγάλισε τη μητέρα του με μια πετσέτα. 

Ο τόπος της οικογενειακής τραγωδίας στα Τρίκαλα - trikalavoice.gr

Ο τόπος της οικογενειακής τραγωδίας στα Τρίκαλα - trikalavoice.gr

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί ερευνούν την κατοικία του θύματος και του θύτη και έχουν αποκλείσει την περιοχή. 

Λάρισα: Σκότωσε τη μητέρα του με 25 μαχαιριές - Εκείνη προσπάθησε να σωθεί

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr στους αστυνομικούς φέρεται να είπε ότι δέχονταν bullying από συνομηλίκους του για την οικογενειακή τους κατάσταση καθώς οι γονείς του ήταν χωρισμένοι. Γείτονες έκαναν λόγο για συχνές φασαρίες μεταξύ μάνας και γιου, οι οποίοι όμως δεν έμεναν μαζί. Ο 18χρονος είχε και μια αδελφή που έμενε στον Βόλο.

