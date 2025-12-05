Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με μόνο θετικές όψεις

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

STAR.GR
Media
Η Άση Μπήλιου, μέσα από το Breakfast@Star, μίλησε για τη σημερινή ημέρα, η οποία θα είναι απαιτητική, και προλόγισε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με «μόνο θετικές όψεις».

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Σήμερα όντως είναι μια πιο απαιτητική μέρα και από αστρολογικής άποψης, δηλαδή πέρα από τις μετεωρολογικές συνθήκες που πολύ συχνά συμπίπτουν και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται καν να ασχολείσαι με την αστρολογία. Μπορείς να παρατηρείς μόνος σου τον ουρανό και να βλέπεις πότε έχουμε φεγγάρι πανσέληνο, πότε έχουμε νέα σελήνη, δηλαδή καθόλου φεγγάρι στον ουρανό; Και κάνε μια απλή καταγραφή των πραγμάτων που συμβαίνουν εκείνες τις μέρες. γιατί, ξαναλέω, συμπίπτουν πάρα πολλές φορές αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλες καταστάσεις και με τα φεγγάρια», ανέφερε αρχικά η Άση Μπήλιου.

Σήμερα η Σελήνη εξακολουθεί να βρίσκεται στους Διδύμους, γεγονός που δημιουργεί μια μεγαλύτερη ένταση πέρα από τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Η αστρολόγος προειδοποίησε για την ανάγκη προσοχής, καθώς η Σελήνη σχηματίζει αντίθεση με τον Άρη, που βρίσκεται στον Τοξότη, και ταυτόχρονα τετράγωνο με τον Κρόνο. Ωστόσο, όπως τόνισε, πρόκειται μόνο για τη σημερινή ημέρα. Έρχεται ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό Σαββατοκύριακο, καθώς από αύριο η Σελήνη θα βρίσκεται στον Καρκίνο, όπου θα παραμείνει και τις δύο μέρες. «Δεν κάνει καθόλου αρνητικές όψεις, μόνο θετικές όψεις», πρόσθεσε.

Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με μόνο θετικές όψεις

Επιπλέον, ο Ερμής επαναλαμβάνει τα τρίγωνα με τον Δία και τον Κρόνο. Όπως εξήγησε η Άση Μπήλιου, «λέω επαναλαμβάνει γιατί τα έχει ξανασχηματίσει από το τέλος Οκτωβρίου. Τα σχημάτισε πάλι αλλά ήταν ανάδρομος οπότε… δεν βοήθησαν και πάρα πολύ. Τώρα όμως είναι η τελική φάση που σχηματίζει τρίγωνο με το Δία, αύριο, και τρίγωνο με τον Κρόνο, την Κυριακή».

Συμπερασματικά, σύμφωνα με την έγκριτη αστρολόγο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι ένα από τα ωραιότερα του Δεκεμβρίου, παρά το γεγονός ότι η εβδομάδα ήταν αρκετά απαιτητική.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
