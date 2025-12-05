Νίκος Ξυλούρης: H σύζυγος & η κόρη στην πρεμιέρα του έργου για τη ζωή του

Αφιερωματικό βίντεο για τη ζωή και την πορεία του Νίκου Ξυλούρη/ βίντεο ΕΡΤ

Πρεμιέρα έκανε στο θέατρο Ήβη η παράσταση «Νίκος Ξυλούρης - Ο αρχάγγελος της Κρήτης», σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη και σε κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη, βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη-Ελευθερία Πάλλα-Αιμιλιανός Σταματάκης στην πρεμιέρα της παράστασης «Νίκος Ξυλούρης - Ο αρχάγγελος της Κρήτης»/ NDΡ ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Είναι η πρώτη φορά που μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή η ζωή και το έργο του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη, του σπουδαίου Κρητικού λυράρη και τραγουδιστή που αποτελεί σύμβολο της ελληνικής παράδοσης και του αγώνα για την ελευθερία.

Πρεμιέρα της παράστασης «Νίκος Ξυλούρης - Ο αρχάγγελος της Κρήτης»/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η παράσταση ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια, στη σκιά της Κατοχής, συνεχίζει με την παρουσία του στις αθηναϊκές μπουάτ της δεκαετίας του ’70 και την πρόωρη αναχώρησή του από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 44 ετών.

Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση.

Πρεμιέρα της παράστασης «Νίκος Ξυλούρης - Ο αρχάγγελος της Κρήτης»/ NDΡ ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Πρεμιέρα της παράστασης «Νίκος Ξυλούρης - Ο αρχάγγελος της Κρήτης»/ NDΡ ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σε αυτή τη σημαντική και συνάμα συγκινητική στιγμή δε θα μπορούσαν να λείπουν η σύζυγος του Ψαρονίκου, Ουρανία και η κόρη τους Ρηνιώ.

Ουρανία Μελαμπιανάκη Ξυλούρη- Ρηνιώ Ξυλούρη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Διονύσης Παναγιωτάκης- Νικορέστης Χανιωτάκης- Ουρανία Μελαμπιανάκη Ξυλούρη- Αιμιλιανός Σταματάκης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Διονύσης Παναγιωτάκης- Ρηνιώ Ξυλούρη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στην παράσταση τον Νίκο Ξυλούρη υποδύεται ο Αιμιλιανός Σταματάκης. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αφηγείται και ερμηνεύει.

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης στον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη/ / NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Παίζουν αλφαβητικά οι ηθοποιοί: Μιχάλης Αεράκης, Γιάννης Ασκάρογλου, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Μέμος Μπεγνής, Λίζυ Ξανθοπούλου, Ελευθερία Πάλλα, Γιάννης Πέτρου, Αναστασία Τσιλιμπίου, Γιώργος Φλωράτος.

Πρεμιέρα της παράστασης «Νίκος Ξυλούρης - Ο αρχάγγελος της Κρήτης»/ NDΡ ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Την παράσταση παρακολούθησαν επίσης η Νατάσα Γιάμαλη, η Έλλη Πασπαλά, ο Μάριος Φραγκούλης, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Νατάσα Γιάμαλη-Έλλη Πασπαλά-Μάριος Φραγκούλης-Ουρανία Μελαμπιανάκη Ξυλούρη-Μιλένα Αποστολάκη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ουρανία Μελαμπιανάκη Ξυλούρη- Νίκος Ανδρουλάκης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ