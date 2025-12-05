Νίκος Ξυλούρης: H σύζυγος & η κόρη στην πρεμιέρα του έργου για τη ζωή του

Πρεμιέρα έκανε στο θέατρο Ήβη η παράσταση «Νίκος Ξυλούρης - Ο αρχάγγελος της Κρήτης», σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη και σε κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέως Ζαχαρένιας Πετράκη, βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό.
Είναι η πρώτη φορά που μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή η ζωή και το έργο του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη, του σπουδαίου Κρητικού λυράρη και τραγουδιστή που αποτελεί σύμβολο της ελληνικής παράδοσης και του αγώνα για την ελευθερία.
Η παράσταση ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια στα Ανώγεια, στη σκιά της Κατοχής, συνεχίζει με την παρουσία του στις αθηναϊκές μπουάτ της δεκαετίας του ’70 και την πρόωρη αναχώρησή του από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 44 ετών.
Νίκος Ξυλούρης: Ο έρωτας για την Ουρανία και η αιτία θανάτου του
Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση.
Σε αυτή τη σημαντική και συνάμα συγκινητική στιγμή δε θα μπορούσαν να λείπουν η σύζυγος του Ψαρονίκου, Ουρανία και η κόρη τους Ρηνιώ.
Στην παράσταση τον Νίκο Ξυλούρη υποδύεται ο Αιμιλιανός Σταματάκης. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αφηγείται και ερμηνεύει.
Παίζουν αλφαβητικά οι ηθοποιοί: Μιχάλης Αεράκης, Γιάννης Ασκάρογλου, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Μέμος Μπεγνής, Λίζυ Ξανθοπούλου, Ελευθερία Πάλλα, Γιάννης Πέτρου, Αναστασία Τσιλιμπίου, Γιώργος Φλωράτος.
Την παράσταση παρακολούθησαν επίσης η Νατάσα Γιάμαλη, η Έλλη Πασπαλά, ο Μάριος Φραγκούλης, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Νίκος Ανδρουλάκης.