Γνήσια ιταλική καρμπονάρα

Ένα πιάτο για τους λάτρης του καλού φαγητού

Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 05.12.25, 14:32
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία υπέροχη μακαρονάδα ετοίμασε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή breakfast@Star.

Πεντανόστιμα κανελόνια με σπανάκι, μπέικον και μανιτάρια

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής και έφτιαξε γνήσια ιταλική καρμπονάρα δείχνοντας βήμα- βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Γνήσια ιταλική καρμπονάρα

Υλικά

 • 200 g σπαγγέτι
• 100 g γκουαντσιάλε 
• 3 κρόκους
• 60 g pecorino romano
 • Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Εκτέλεση  Γκουαντσιάλε Κόβεις το γκουαντσιάλε σε μπαστουνάκια. Το βάζεις σε κρύο τηγάνι και το αφήνεις σε μεσαία φωτιά να βγάλει το λίπος του και να γίνει τραγανό χωρίς να καεί. → Κράτα 1–2 κ.σ. από το λιωμένο λίπος, το χρειάζεσαι για τη σάλτσα. 


 Η “κρέμα” της καρμπονάρας

Σε μπολ χτυπάς: • το αυγό + κρόκο • το pecorino • πολύ πιπέρι • 1 κ.σ. από το λίπος του γκουαντσιάλε Πρέπει να γίνει παχύρρευστη κρέμα, όχι αραιή. 

Ζυμαρικά Βράζεις τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό (λίγο αλάτι γιατί το pecorino & το γκουαντσιάλε είναι αλμυρά). Τα στραγγίζεις αλλά κρατάς ½ φλ. από το νερό. 

Παντρέματα Βάζεις τα μακαρόνια μέσα στο τηγάνι με το γκουαντσιάλε εκτός φωτιάς. Ανακατεύεις να πασαλειφτούν με το λίπος. Τώρα το μυστικό: Με το τηγάνι ζεστό αλλά χωρίς φωτιά, ρίχνεις το μείγμα αυγών–pecorino. Ανακατεύεις συνέχεια 20–30 δευτερόλεπτα. Αν τη θες πιο κρεμώδη, ρίχνεις λίγες σταγόνες από το νερό των ζυμαρικών μέχρι να “δέσει”.   Σερβίρισμα Πάνω από τη μερίδα: • έξτρα pecorino • φρεσκοτριμμένο πιπέρι • λίγα κομματάκια γκουαντσιάλε από πάνω.

Δείτε το Breakfast@Star 

