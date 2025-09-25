Για τους μακαρονάδες τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star προνόησε ο Γιώργος Ρήγας και έφτιαξε πεντανόστιμα κανελόνια με σπανάκι, μπέικον και μανιτάρια.
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.
Υλικά
• 250 γρ. σπανάκι φρέσκο ή κατεψυγμένο
• 150 γρ. μπέικον
• 200 γρ. μανιτάρια
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 150 γρ. κρέμα τυρί
• Αλάτι, πιπέρι, λίγο μοσχοκάρυδο
• 12-14 σωληνάκια κανελόνι
• 200 ml κρέμα γάλακτος
• 100-150 γρ. τριμμένο τυρί
Εκτέλεση της Συνταγής
1. Σοτάρισμα: Σε μεγάλο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, σοτάρεις το μπέικον μέχρι να ροδίσει. Προσθέτεις κρεμμύδι και σκόρδο για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτεις τα μανιτάρια και μετά το σπανάκι, μαγειρεύοντας μέχρι να φύγουν τα υγρά. Αλατοπιπερώνεις και προσθέτεις λίγο μοσχοκάρυδο. Αφήνεις να κρυώσει ελαφρά.
2. Γέμιση: Ανακατεύεις τη γέμιση με την κρέμα τυρί μέχρι να γίνει ομοιογενές μείγμα.
3. Συναρμολόγηση: Γεμίζεις τα κανελόνια με τη γέμιση και τα τοποθετείς σε λαδωμένο ταψί.
4. Κρέμα γάλακτος: Ρίχνεις ομοιόμορφα την κρέμα γάλακτος πάνω από τα κανελόνια.
5. Γκραντινάρισμα: Πασπαλίζεις με το τριμμένο τυρί για να δημιουργηθεί χρυσαφένια κρούστα στο ψήσιμο.
6. Ψήσιμο: Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25-30 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και να είναι ζεστά τα κανελόνια.
7. Σερβίρισμα: Αφήνεις 5 λεπτά να σταθούν πριν τα σερβίρεις, για να κρατήσουν τη μορφή τους.
