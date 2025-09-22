Εύκολη και γρήγορη συνταγή για σπανακοτυρόπιτα στο τηγάνι

Θέλετε να φτιάξετε μία γρήγορη και νόστιμη σπανακοτυρόπιτα; Ο Γιώργος Ρήγας έχει την κατάλληλη συνταγή και την έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star.
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.
Υλικά της Συνταγής
Για τη ζύμη
• 250 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
• 150 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
• 1 κ.σ ελαιόλαδο
• 1/2 κ.γ. αλάτι
Για τη γέμιση
• 300 γρ. σπανάκι φρέσκο
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 1 μικρό πράσο
• 2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 200 γρ. φέτα
• 1 αυγό
• 1 ματσάκι άνηθος
• 1 ματσάκι μαϊντανός
• Αλάτι, πιπέρι, λίγο μοσχοκάρυδο
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
Εκτέλεση της Συνταγής
Ζύμη
1. Σε ένα μπολ ανακατεύεις το γιαούρτι με το ελαιόλαδο και το αλάτι.
2. Προσθέτεις το αλεύρι και ζυμώνεις μέχρι να σχηματιστεί μαλακή, ελαστική ζύμη.
3. Αφήνεις να ξεκουραστεί 10 λεπτά.
2. Γέμιση
1. Σοτάρεις κρεμμύδι και πράσο σε λίγο λάδι μέχρι να μαλακώσουν.
2. Προσθέτεις το σπανάκι και μαγειρεύεις μέχρι να φύγουν τα υγρά. Αφήνεις να κρυώσει.
3. Ανακατεύεις με φέτα, αυγό, φρέσκα κρεμμυδάκια, άνηθο, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και λίγο μοσχοκάρυδο.
3. Συναρμολόγηση:
1. Χωρίζεις τη ζύμη σε 2-3 μπάλες και ανοίγεις σε δίσκους.
2. Βάζεις γέμιση στο μισό κάθε δίσκου και διπλώνεις σαν μισοφέγγαρο.
3. Ψήνεις σε μέτριο τηγάνι με λίγο λάδι 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσει και να γίνει αφράτο.
4. Σερβίρισμα
Κόβεις σε κομμάτια και σερβίρεις ζεστό, με τζατζίκι ή γιαούρτι αν θέλεις.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.