Έρχεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift 2026

Οι οκτώ αγώνες και το αναλυτικό πρόγραμμα

Έρχεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αλλαγές σε σχέση με το 2025 θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift του 2026. Το καλεντάρι της νέας χρονιάς απαρτίζεται από 8 αγώνες, με τη Λάρισα και τα Μέγαρα να αποτελούν τις νέες προσθήκες στο πρόγραμμα.Η αρχή θα γίνει το διήμερο 7 και 8 Μαρτίου στον Μαραθώνα, ενώ ο δεύτερος γύρος θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στις 28 και 29 Μαρτίου.

Έρχεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift 2026

Έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε ο φετινός φιλικός αγώνας Drift που διεξήχθη στη Λάρισα, η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας εντάσσεται για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift και θα φιλοξενήσει τον τρίτο γύρο στις 25 και 26 Απριλίου. Η συνέχεια θα δοθεί στη Μεσσήνη με τον τέταρτο αγώνα της χρονιάς στις 16 και 17 Μαΐου, ενώ για άλλη μια χρονιά, η Χίος αποτελεί μέρος του πρωταθλήματος με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 13 και 14 Ιουνίου.

Ο έκτος γύρος θα διεξαχθεί στη Ζάκυνθο, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με τη Λαμία να ακολουθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Η αυλαία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift θα πέσει στα Μέγαρα το διήμερο 17 και 18 Οκτωβρίου.

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ DRIFT 2026
 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΕΣ
