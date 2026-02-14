Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 84χρονος από πολλαπλές μαχαιριές

Είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα το θύμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.02.26 , 23:48 Με δηλητήριο βατράχου έγινε η δολοφονία του αντιπάλου του Πούτιν Ναβάλνι!
14.02.26 , 23:35 Λακωνία: Σορός άνδρα σε παραλία - Ερευνάται αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς
14.02.26 , 23:25 Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 84χρονος από πολλαπλές μαχαιριές
14.02.26 , 23:09 Hράκλειο: 63χρονος σκότωσε τον αδελφό του
14.02.26 , 23:03 Δένδιας από Ροδόπη: «Φρένο» σε αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη Θράκη
14.02.26 , 22:09 Λούτσα: Βίντεο με τη στιγμή που ο 15χρονος χάνει τον έλεγχο του ΙΧ
14.02.26 , 21:17 Υπόθεση κατασκοπείας: Πληρωμένο το ταξίδι του σμήναρχου στην Κίνα
14.02.26 , 19:28 Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας
14.02.26 , 19:19 Κατώτατος Μισθός: Στα 930 ευρώ από 1η Απριλίου
14.02.26 , 19:10 Ford Puma Gen-E: Οι επιδόσεις στον δρόμο
14.02.26 , 18:51 Με απόλυτη επιτυχία το μουσικό γκαλά «Ελπίδα και Αγάπη»
14.02.26 , 17:38 Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα κι ο Βαλεντίνος της
14.02.26 , 17:10 Αλεξάντερ Κάλενς: «Δίνω προτεραιότητα στην υγεία μου»
14.02.26 , 17:10 O Τραμπ σφίγγει τη θηλειά στο Ιράν και συγκεντρώνει δυνάμεις στον Κόλπο
14.02.26 , 17:00 Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση του τραγουδιστή
Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Όλα όσα δεν ξέρουμε για την Ιουλία Καραπατάκη
Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Χάρης Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με τον ήχο στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision
Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι κι αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: e-evros.gr φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
περιπολικό Αστυνομίας
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός 84χρονος από πολλαπλές μαχαιριές στην Αλεξανδρούπολη, βρέθηκε στην οικία του το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου.
  • Η δολοφονία χαρακτηρίζεται ανθρωποκτονία, καθώς το θύμα είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος και είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για γενετήσιες πράξεις.
  • Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων αναζητά τον δράστη και το μαχαίρι του εγκλήματος.
  • Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της ληστείας και του παρελθόντος του θύματος.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρει το e-evros.gr, η είδηση της άγριας δολοφονίας ηλικιωμένου άνδρα (84 ετών), ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στην οικία του, στην οδό Βουλγαροκτόνου, στο κέντρο της πόλης.

Αλεξανδρούπολη: Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος και φέρεται να αποφυλακίστηκε πρόσφατα, καθώς είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις. 

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος αναζητείται καθώς και το μαχαίρι του εγκλήματος.

«Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;»: Τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό

Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγονται στοιχεία από τον χώρο του εγκλήματος και τη γύρω περιοχή, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της δολοφονίας.

Γίνονται έρευνες και προσαγωγές για την εξιχνίαση. Ερευνάται το ενδεχόμενο ληστείας αλλά και το παρελθόν του θύματος.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
84ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top