Αλεξανδρούπολη: Νεκρός 84χρονος από πολλαπλές μαχαιριές

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, όπως αναφέρει το e-evros.gr, η είδηση της άγριας δολοφονίας ηλικιωμένου άνδρα (84 ετών), ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στην οικία του, στην οδό Βουλγαροκτόνου, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος και φέρεται να αποφυλακίστηκε πρόσφατα, καθώς είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος αναζητείται καθώς και το μαχαίρι του εγκλήματος.

Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγονται στοιχεία από τον χώρο του εγκλήματος και τη γύρω περιοχή, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της δολοφονίας.

Γίνονται έρευνες και προσαγωγές για την εξιχνίαση. Ερευνάται το ενδεχόμενο ληστείας αλλά και το παρελθόν του θύματος.

