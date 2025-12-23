Αλεξανδρούπολη: Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.12.25 , 21:07 Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα έγιναν ξανά γονείς!
23.12.25 , 20:55 Χριστούγεννα 2025: Ξεκίνησε Η Έξοδος Των Εκδρομέων
23.12.25 , 20:49 Οδηγίες Για Ασφαλές Ταξίδι Με Το Αυτοκίνητο
23.12.25 , 20:42 Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
23.12.25 , 20:18 Nissan - Θεοχαράκης: H μεγάλη κίνηση για τα Χριστούγεννα
23.12.25 , 20:05 Βέρα Μακρομαρίδου: Ο νεογέννητος μπέμπης της με στολή Άγιου Βασίλη!
23.12.25 , 20:00 Μπλόκα αγροτών: Πού υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία
23.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Μαριάννα βρήκε την «Ίδια κατάληξη» - Εσύ;
23.12.25 , 19:14 Χρυσή λίρα: Έφτασε τα 1.000 ευρώ η τιμή της!
23.12.25 , 18:44 Μαρία Ηλιάκη: «Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι κουρασμένη»
23.12.25 , 18:18 Όλα όσα δεν ήξερες για τα Χριστούγεννα: Ιστορία, παραδόσεις και... περίεργα
23.12.25 , 18:17 Έτοιμοι για το χειμώνα: 8 tips από τη Bridgestone
23.12.25 , 18:14 Τζένη Οικονόμου για Λυκουρέζο: «Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία κι άσχημα»
23.12.25 , 18:09 Αλεξανδρούπολη: Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
23.12.25 , 17:36 Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά της
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στη Τζίτζι Χαντίντ!
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Αλεξανδρούπολη: Στη Φυλακή Η Μητέρα Του 3χρονου Που Πέθανε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε η μητέρα του 3χρονου αγοριού στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό από ασιτία στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η μητέρα του 3χρονου προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια και τελικά καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
 |
3ΧΡΟΝΟ
 |
ΝΕΚΡΟ ΠΑΙΔΙ
 |
ΑΣΙΤΙΑ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top