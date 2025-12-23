Αλεξανδρούπολη: Στη φυλακή η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε η μητέρα του 3χρονου αγοριού στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό από ασιτία στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η μητέρα του 3χρονου προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από πολυοργανική λειτουργική ανεπάρκεια και τελικά καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας.

