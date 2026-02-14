Δένδιας από Ροδόπη: «Φρένο» σε αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη Θράκη

Μπαίνει φρένο επιτέλους στη μεγάλη κίνηση που παρατηρείται στις αγορές σπιτιών και κτημάτων στον Έβρο, στη Θράκη, αλλά και σε ακριτικά νησιά από εταιρίες με έδρα κυρίως την Βουλγαρία. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας προανήγγειλε την αλλαγή του νόμου, προκειμένου να γίνεται ακόμη πιο αυστηρός έλεγχος.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης του Star Αντώνης Αντωνόπουλος, o μεγάλος όγκος αγορών κτηματικών εκτάσεων και ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, από εταιρίες που φέρονται να έχουν την έδρα τους στη Βουλγαρία και διακινούν τουρκικά, ρωσικά ή κινέζικά κεφάλαια, έχουν σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες της χωρας.

Στυλιανίδης: Μόνο στη Μαρώνεια Ροδόπης άλλαξαν χέρια 43 σπίτια

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικό ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης μόνο στη γενέτειρά του, σε έναν οικισμό του Δήμου Μαρώνειας, το τελευταίο διάστημα αλλάξαν χέρια 43 σπίτια για ένα κομμάτι ψωμί. Το ζήτημα αυτό έχει εντοπιστεί απο την ελληνική Pολιτεία και ήδη έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος που αφορά στην αγορά μεγάλων εκτάσεων. Δε συμβαίνει το ίδιο όμως για μικρότερες εκτάσεις και ακίνητα.

Ήδη, ο Νίκος Δένδιας προανήγγειλε την περαιτέρω αυστηροποίηση του νόμου ώστε να ελέγχεται με λεπτομέρεια τόσο η προέλευση των χρημάτων όσο κυρίως η σκοπιμότητα τέτοιων επενδύσεων.



