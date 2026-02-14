Δένδιας από Ροδόπη: «Φρένο» σε αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη Θράκη

Αυστηρός έλεγχος της προέλευσης των κεφαλαίων

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε αυστηρότερους ελέγχους στις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη Θράκη και σε ακριτικά νησιά.
  • Η κίνηση αυτή προέρχεται κυρίως από εταιρίες με έδρα τη Βουλγαρία που διακινούν ξένα κεφάλαια.
  • Στη Μαρώνεια Ροδόπης, 43 σπίτια άλλαξαν χέρια πρόσφατα, προκαλώντας ανησυχία.
  • Η ελληνική Πολιτεία έχει ήδη αυστηροποιήσει το νόμο για μεγάλες εκτάσεις, αλλά όχι για μικρότερες.
  • Ο Δένδιας προανήγγειλε περαιτέρω αυστηροποίηση για τον έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων και της σκοπιμότητας των επενδύσεων.

Μπαίνει φρένο επιτέλους στη μεγάλη κίνηση που παρατηρείται στις αγορές σπιτιών και κτημάτων στον Έβρο, στη Θράκη, αλλά και σε ακριτικά νησιά από εταιρίες με έδρα κυρίως την Βουλγαρία. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας προανήγγειλε την αλλαγή του νόμου, προκειμένου να γίνεται ακόμη πιο αυστηρός έλεγχος. 

Τον χαβά του ο Φιντάν με προκλητικές δηλώσεις για τον Δένδια

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης του Star Αντώνης Αντωνόπουλος, o μεγάλος όγκος αγορών κτηματικών εκτάσεων και  ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, από εταιρίες που φέρονται να  έχουν την έδρα τους στη Βουλγαρία και διακινούν τουρκικά, ρωσικά ή κινέζικά κεφάλαια, έχουν σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες της χωρας. 

Υπόθεση κατασκοπείας: Καθόλου τυχαία η διάταξη ΥΠΕΘΑ για απώλεια ιθαγένειας

Στυλιανίδης: Μόνο στη Μαρώνεια Ροδόπης άλλαξαν χέρια 43 σπίτια  

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικό ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης μόνο στη γενέτειρά του, σε έναν οικισμό του Δήμου Μαρώνειας, το τελευταίο διάστημα αλλάξαν χέρια 43 σπίτια για ένα κομμάτι ψωμί. Το ζήτημα αυτό έχει εντοπιστεί απο την ελληνική Pολιτεία και ήδη έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος που αφορά στην αγορά μεγάλων εκτάσεων. Δε συμβαίνει το ίδιο όμως για μικρότερες εκτάσεις και ακίνητα. 

Βαρύ πένθος για τον Ευριπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

Ήδη, ο Νίκος Δένδιας προανήγγειλε την περαιτέρω αυστηροποίηση του νόμου ώστε να ελέγχεται με λεπτομέρεια τόσο η προέλευση των χρημάτων όσο κυρίως η σκοπιμότητα τέτοιων επενδύσεων. 

 


 

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 |
ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
