Υπόθεση κατασκοπείας: Καθόλου τυχαία η διάταξη ΥΠΕΘΑ για απώλεια ιθαγένειας

Ο Νίκος Δένδιας είχε προτείνει στα κόμματα κλειστή συνεδρίαση για ενημέρωση

Ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη για την υπόθεση κατασκοπείας / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (7/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φαίνεται ότι η νέα νομοθετική πρόβλεψη βάση της οποίας ο κατάσκοπος μπορεί να χάσει ακόμα και την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον καταδικαστεί τελεσίδικα, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Γιώργου Ευγενίδη. 

Υπόθεση κατασκοπείας: Οι πληρωμές σε κινέζικο νόμισμα και η κρυπτογράφηση

Νομοσχέδιο υπουργείου Άμυνας: Δεν ήταν... τυχαία η διάταξη για τη δυνατότητα απώλειας ιθαγένειας 

Η διάταξη που μπορεί να οδηγήσει τον 54χρονο σμήναρχο ακόμα και σε καθεστώς ανιθαγένειας δεν ήταν μια τυχαία πράξη. Δεν την έβαλε τυχαία ο Νίκος Δένδιας στο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που πέρασε τον Ιανουάριο στη Βουλή. 

Είναι γνωστό ότι αρκετοί αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την αφυπηρέτησή τους, ως ιδιώτες παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ξένες χώρες, όπως στη Μέση Ανατολή, στην Αραβία, αλλά και στην Ασία. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι έκαναν και κάποιοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στην περίπτωση της Κίνας, η οποία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα δυτικά αεροπορικά συστήματα και τα συνδεδεμένα συστήματα επικοινωνιών. Συνεπώς, η εκπαίδευση από έμπειρους αξιωματικούς είναι κρίσιμη. 

Υπόθεση κατασκοπείας: Πότε έγινε η στρατολόγηση του σμήναρχου

Ο Νίκος Δένδιας είχε προτείνει στα κόμματα κλειστή συνεδρίαση για ενημέρωση 

Ο Νίκος Δένδιας είχε προτείνει στα κόμματα κλειστή συνεδρίαση για ενημέρωση 

Στις συνεδριάσεις της Βουλής τον Δεκέμβριο και αμέσως μετά τα Φώτα, ο Νίκος Δένδιας είχε δεχθεί πυρά από την αντιπολίτευση για ιδιαίτερη σκληρότητα της διάταξης. Και τότε είχε καλέσει τα κόμματα, αν θέλουν εκτενέστερη ενημέρωση, να γίνει μια κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Υπενθυμίζεται ότι το «σήμα» από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχε έρθει στην Αθήνα μήνες πριν. 

Κατασκοπεία: Ποιος είναι ο Σμήναρχος - Τα προφίλ στα social media

«Παράθυρο» έκδοσης σε τρίτο κράτος για λόγους εθνικής ασφάλειας 

Αν χάσει την εθνικότητά του, θα είναι εξαιρετικά σπάνιο για τα ελληνικά χρονικά. Ανοίγει όμως ένα παράθυρο για έκδοση ανιθαγενούς σε τρίτο κράτος, εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο. Η Σύμβαση για το Καθεστώς των Ανιθαγενών που έχει υπογράψει η Ελλάδα αφήνει «παράθυρο» έκδοσης, αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας. 


 

