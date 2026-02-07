Υπόθεση κατασκοπείας: Οι πληρωμές σε κινέζικο νόμισμα και η κρυπτογράφηση

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση του σμηνάρχου που λειτουργούσε ως κατάσκοπος. Οι πληρωμές του φαίνεται ότι γίνονταν σε κινεζικό νόμισμα, ενώ ο ίδιος χρησιμοποιούσε ειδικό εξοπλισμό κρυπτογράφησης για να μπορεί να αποσπά και να στέλνει απόρρητες πληροφορίες. Ο 54χρονος ήταν καλά εκπαιδευμένος ώστε να υποδύεται τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Άνθρωποι που τον γνώριζαν χρόνια δεν είχαν καταλάβει τίποτα από τη διπλή ζωή του.

Υπόθεση κατασκοπείας: Σε κρυπτονομίσματα και Γιουάν η αμοιβή του σμηνάρχου για τις «υπηρεσίες» του

Το κίνητρο ήταν το χρήμα και η υψηλή ανταμοιβή για να αποσπά απόρρητες πληροφορίες στις οποίες είχε πρόσβαση. Μετρητά δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι σύνδεσμοί του πιθανόν κατέθεταν χρήματα σε κρυπτονομίσματα ή στο κινεζικό νόμισμα, γιουάν. Πώς εμφανίζονταν αυτές οι πληρωμές στην Ελλάδα;

«Είναι πολύ εφικτό να γίνουν αυτές μέσα από ξένες τράπεζες ή payment services, ώστε κάποιος να χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά ελεύθερα και στο ελληνικό σύστημα να τραβάει χρήματα χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί», λέει ο Παναγιώτης Πιέρρος, ειδικός κυβερνοασφάλειας.

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο κατηγορούμενος διέθετε ειδικό εξοπλισμό κρυπτογράφησης

Ο σμήναρχος είχε πρόσβαση σε σχέδια και προγράμματα ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας της Πολεμικής Αεροπορίας. Είχε τη δικαιοδοσία να κατεβάζει αυτά τα αρχεία, τα οποία στη συνέχεια τα περνούσε σε μία συσκευή που έμοιαζε με ένα απλό κινητό γνωστής μάρκας, αλλά στην πραγματικότητα ήταν εξοπλισμός κρυπτογράφησης. Στη συνέχεια τα διοχέτευε κρυπτογραφημένα στους Κινέζους συνδέσμους του.

«Μπορεί αυτή η κρυπτογραφημένη πια πληροφορία να μεταδοθεί ακόμη και από το ίντερνετ και οποιοσδήποτε παρακολουθεί την κίνηση, αν ο κρυπτογραφικός αλγόριθμος είναι ισχυρός —που συνήθως έτσι είναι στις στρατιωτικού επιπέδου κρυπτογραφικές συσκευές— ακόμη και αν δει την κίνηση να μην μπορεί να καταλάβει τι είναι», τονίζει ο Σωκράτης Κάτσικας, Διευθυντής Νορβηγικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας Κρίσιμων Υποδομών.

Υπόθεση κατασκοπείας: Οι Κινέζοι προσέγγισαν τον 54χρονο μέσω social media

Οι άνθρωποι που στρατολόγησαν τον σμήναρχο γνώριζαν καλά πού απευθύνονταν. Στο βιογραφικό που είχε αναρτήσει στο LinkedIn έγραφε για τον εαυτό του:

«Ενδιαφέρεται για τις νέες προκλήσεις, είναι ανοιχτόμυαλος και τον συναρπάζει η εξερεύνηση του αντίκτυπου της κυβερνοασφάλειας στη βιομηχανία, τις κρίσιμες υποδομές, τις τηλεπικοινωνίες, τα οικονομικά, την αεροπορία και τη ναυτιλία».

Ήταν ένα πρόσωπο που μπορούσε να κρύψει τον πραγματικό του σκοπό και να βρίσκεται σε ένα καθημερινό θέατρο, υποδυόμενος τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Μία γυναίκα, η οποία τον γνώριζε πολύ καλά στην καθημερινότητά του, μιλάει αποκλειστικά στο STAR και εξηγεί ότι εργαζόταν με επιμονή για να πετύχει αυτό που ήθελε.

«Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί συνέβη αυτό. Ο Χ. ήταν ένας άνθρωπος που δούλεψε σκληρά. Ναι, είχε φιλοδοξία, αλλά ποτέ κενή. Η εξέλιξή του δεν ήρθε τυχαία· την κέρδισε με σκληρή δουλειά, κάτι που αποδεικνύεται και από τις σπουδές του και την πορεία του. Επιδίωκε διαρκώς να εξελίσσεται. Γι’ αυτό και βρέθηκε στην Αγγλία, την Καλιφόρνια και την Κύπρο. Εκπαιδευόταν συνεχώς, με ξεκάθαρη στοχοπροσήλωση. Του άρεσε να γνωρίζει διαρκώς καινούρια πράγματα».

Για να θολώνει τα νερά, ο 54χρονος συμμετείχε σε συνέδρια για την κυβερνοασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων, ενώ ανέβαζε φωτογραφίες στο προφίλ του στα social media με τα χόμπι του.

«Είχε μεγάλη αγάπη για τη φύση και το ψάρεμα. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του και, όπου μπορούσε, βοηθούσε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε».