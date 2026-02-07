Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»

Όσα είπε για τον Κουβανό πολίστα σύζυγό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.02.26 , 11:43 Τροχαίο Πικέρμι: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό
07.02.26 , 11:32 Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: «Τον είδα ενεργό στα social media»
07.02.26 , 11:19 Εξωπραγματικό το κόστος Μπενίτεθ για Αλαφούζο!
07.02.26 , 10:31 Ιωάννα Τούνη: Ανέβασε βίντεο με τον σύντροφό της - «Δε μιλιέται»
07.02.26 , 10:28 Υπόθεση κατασκοπείας: Πότε έγινε η στρατολόγηση του σμήναρχου
07.02.26 , 10:04 Θέλεις επίπεδη κοιλιά; Απόκτησέ τη με μόνο 7 λεπτά άσκηση τη μέρα!
07.02.26 , 10:01 Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
07.02.26 , 09:35 Hyundai: Παραγωγή 5.000.000 αυτοκινήτων στην Τσεχία
07.02.26 , 09:30 Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Αν υπάρχει αγάπη, πετυχαίνει το στοίχημα της συμβίωσης»
07.02.26 , 09:20 Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία ο πατέρας της – Φόβοι για την τύχη της
07.02.26 , 09:03 Κάρολος Ντίκενς: Ταπείνωσε τη σύζυγό του για να ζήσει με την ερωμένη του
07.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Φεβρουαρίου
06.02.26 , 23:35 Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
06.02.26 , 22:38 Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο Καραϊσκάκης
06.02.26 , 22:34 Τροχαίο Στον Σκαραμαγκά: Σύγκρουση Λεωφορείου Με Αυτοκίνητο
Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Αν υπάρχει αγάπη, πετυχαίνει το στοίχημα της συμβίωσης»
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο Καραϊσκάκης
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Άννα Βίσση: Αποχώρησε από την Panik Records - Η νέα της συνεργασία
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαλού: «Ο άνδρας μου είναι από την Κούβα, ήταν αθλητής του πόλο»/ Καλύτερα Αργά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαλού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναϊδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου και η τραγουδίστρια μίλησε τόσο για τα επαγγελματικά όσο και τα οικογενειακά της.

μαλού

Η Μαλού έκανε μία αναδρομή στη γνωριμία με τον Κουβανό σύζυγό της, Χουάν Ροντρίγκεζ, ενώ αναφέρθηκε και στο παιδί τους που πλέον είναι 8 ετών. Εξήγησε πως όταν γνώρισε τον αγαπημένο της, εκείνος ήταν ήδη 10 χρόνια στην Ελλάδα, ενώ όπως είπε, είναι πολύ υποστηρικτικός μαζί της.

«Στις περιοδείες θήλαζα, το γάλα κατάψυξη και μετά το έστελνα με κούριερ»

«Ο σύζυγός μου είναι Κουβανός. Ωραίος είναι, καλός είναι. Δεν είναι μουσικός, είναι αθλητής, έπαιζε στην Εθνική Πόλο της Κούβας. Πέρασε από κάποιες πόλεις της Ευρώπης και κατέληξε στην Ελλάδα. Οι κουλτούρες μας είναι αρκετά κοινές. Μπορεί να πάει και να γυρίσει, έφυγε ειρηνικά. Επειδή ήρθε πολύ γρήγορα το παιδί, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε ακόμα στην Κούβα, αλλά θα γίνει κι αυτό κάποια στιγμή…

Έχουμε πολλά κοινά. Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα. Καλό είναι αυτό, δε θα είχα πρόβλημα με τους ανθρώπους, αλλά δεν έχω τα γνωστά θέματα και προβλήματα που εντοπίζω σε φίλες μου. Όταν τον γνώρισα, ήταν ήδη 10 χρόνια εδώ. Μιλάει πολύ καλά τη γλώσσα. Δεν έμεινε για μένα στην Ελλάδα. Ήμουν 28 όταν έγινα μαμά» είπε η Μαλού.

«Το παιδί μου τώρα είναι 8 ετών… Έχουμε μια καλή συνεννόηση και σχέση με τον σύζυγό μου. Δείχνει κουλ. Δε ζηλεύει, με στηρίζει. Όταν δει κάτι που θα τον ενοχλήσει, θα μου το συζητήσει με ήρεμο τρόπο. Είναι δίπλα μου η παρουσία του, οπότε δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Eίναι υποστηρικτικός» πρόσθεσε.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΛΟΥ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top