Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»

Η Μαλού ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναϊδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου και η τραγουδίστρια μίλησε τόσο για τα επαγγελματικά όσο και τα οικογενειακά της.

Η Μαλού έκανε μία αναδρομή στη γνωριμία με τον Κουβανό σύζυγό της, Χουάν Ροντρίγκεζ, ενώ αναφέρθηκε και στο παιδί τους που πλέον είναι 8 ετών. Εξήγησε πως όταν γνώρισε τον αγαπημένο της, εκείνος ήταν ήδη 10 χρόνια στην Ελλάδα, ενώ όπως είπε, είναι πολύ υποστηρικτικός μαζί της.

«Ο σύζυγός μου είναι Κουβανός. Ωραίος είναι, καλός είναι. Δεν είναι μουσικός, είναι αθλητής, έπαιζε στην Εθνική Πόλο της Κούβας. Πέρασε από κάποιες πόλεις της Ευρώπης και κατέληξε στην Ελλάδα. Οι κουλτούρες μας είναι αρκετά κοινές. Μπορεί να πάει και να γυρίσει, έφυγε ειρηνικά. Επειδή ήρθε πολύ γρήγορα το παιδί, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε ακόμα στην Κούβα, αλλά θα γίνει κι αυτό κάποια στιγμή…

Έχουμε πολλά κοινά. Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα. Καλό είναι αυτό, δε θα είχα πρόβλημα με τους ανθρώπους, αλλά δεν έχω τα γνωστά θέματα και προβλήματα που εντοπίζω σε φίλες μου. Όταν τον γνώρισα, ήταν ήδη 10 χρόνια εδώ. Μιλάει πολύ καλά τη γλώσσα. Δεν έμεινε για μένα στην Ελλάδα. Ήμουν 28 όταν έγινα μαμά» είπε η Μαλού.

«Το παιδί μου τώρα είναι 8 ετών… Έχουμε μια καλή συνεννόηση και σχέση με τον σύζυγό μου. Δείχνει κουλ. Δε ζηλεύει, με στηρίζει. Όταν δει κάτι που θα τον ενοχλήσει, θα μου το συζητήσει με ήρεμο τρόπο. Είναι δίπλα μου η παρουσία του, οπότε δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Eίναι υποστηρικτικός» πρόσθεσε.