Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Οσίου Παρθενίου και Οσίου Λουκά.
O Παρθένιος ήταν μοναχός, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 7 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Παρθένιος και Παρθενία.
Ο Όσιος Παρθένιος γεννήθηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έγινε μοναχός και αφιερώθηκε στην προσευχή. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Λαμψάκου και με το έργο του έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην Εκκλησία του Χριστού.
Ο Όσιος Παρθένιος
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Παρθένιος, Παρθένης
- Παρθενία, Παρθενόπη
- Λουκάς*
- Λουκία, Λουκίτσα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
