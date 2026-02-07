Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Φεβρουαρίου
06.02.26 , 23:35 Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
06.02.26 , 22:38 Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο Καραϊσκάκης
06.02.26 , 22:34 Τροχαίο Στον Σκαραμαγκά: Σύγκρουση Λεωφορείου Με Αυτοκίνητο
06.02.26 , 22:30 Ερμού: Έπεσαν Σοβάδες Κτιρίου Και Τραυμάτισαν Γυναίκα
06.02.26 , 22:20 Billie Kark: Το πιο ατμοσφαιρικό Listening Party για ξεχωριστό project
06.02.26 , 22:03 Ποινή φυλάκισης 3 ετών για φακελάκι σε γνωστό καρδιοχειρουργό
06.02.26 , 21:51 Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η Barcelona, η «Μιρέλλα» & το στοίχημα της συμβίωσης
06.02.26 , 21:48 Κατασκοπεία: Ποιος είναι ο Σμήναρχος - Τα προφίλ στα social media
06.02.26 , 21:37 Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17.000.000 ευρώ
06.02.26 , 21:31 Φθορές και γκράφιτι σε Μέσα Μεταφοράς: Πρόστιμο ή... βούρτσα για σβήσιμο!
06.02.26 , 21:26 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το πάρτι γενεθλίων & το φιλί στον σύντροφό της, Γιάννη
06.02.26 , 20:43 Νάνα Μούσχουρη: Θα τιμηθεί στα γαλλικά Grammy η μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια
06.02.26 , 20:17 Σε διαθεσιμότητα ο Σμήναρχος - Κινδυνεύει ακόμη και με ισόβια
06.02.26 , 20:13 Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code
Κατερίνα Καινούργιου: Η συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στο Καραϊσκάκης
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η Barcelona, η «Μιρέλλα» & το στοίχημα της συμβίωσης
Η Χίος φέρνει οριστικό διαζύγιο της Καρυστιανού με την Αριστερά
Άννα Βίσση: Αποχώρησε από την Panik Records - Η νέα της συνεργασία
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Οσίου Παρθενίου και Οσίου Λουκά.

O Παρθένιος ήταν μοναχός, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 7 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Παρθένιος και Παρθενία.

Ο Όσιος Παρθένιος γεννήθηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έγινε μοναχός και αφιερώθηκε στην προσευχή. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Λαμψάκου και με το έργο του έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην Εκκλησία του Χριστού.


Ο Όσιος Παρθένιος 

Ο Όσιος Παρθένιος 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Παρθένιος, Παρθένης
  • Παρθενία, Παρθενόπη
  • Λουκάς*
  • Λουκία, Λουκίτσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:23 και θα δύσει στις 18:54. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 31 λεπτά.

Σελήνη 20.2 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top