Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Οσίου Παρθενίου και Οσίου Λουκά.

O Παρθένιος ήταν μοναχός, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 7 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν το όνομα Παρθένιος και Παρθενία.

Ο Όσιος Παρθένιος γεννήθηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έγινε μοναχός και αφιερώθηκε στην προσευχή. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Λαμψάκου και με το έργο του έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην Εκκλησία του Χριστού.





Ο Όσιος Παρθένιος

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Παρθένιος, Παρθένης

Παρθενία, Παρθενόπη

Λουκάς*

Λουκία, Λουκίτσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:23 και θα δύσει στις 18:54. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 31 λεπτά.

Σελήνη 20.2 ημερών