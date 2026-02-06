Η Χίος φέρνει οριστικό διαζύγιο της Καρυστιανού με την Αριστερά

Η ανάρτηση για «αποτροπή των παράνομων εισβολών»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.02.26 , 19:12 Βόλος: Mητέρα συνελήφθη για παιδική πορνογραφία της 10χρονης κόρης της!
06.02.26 , 19:05 Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Η σπάνια εξομολόγηση για τον 21χρονο γιο του
06.02.26 , 18:42 Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 13 Φεβρουαρίου
06.02.26 , 18:42 Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Ο Στάθης είναι ο καλύτερος τύπος του κόσμου!»
06.02.26 , 18:41 Πιερία: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που βρέθηκε σε καμένο αυτοκίνητο
06.02.26 , 18:32 «Μπρο» γκρεμός και πίσω... πατριαρχία!
06.02.26 , 18:20 Η Χίος φέρνει οριστικό διαζύγιο της Καρυστιανού με την Αριστερά
06.02.26 , 18:17 Λάκης Ραπτάκης: Πότε θα γίνει η κηδεία του; Η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα
06.02.26 , 17:59 Συντάξεις χηρείας: Οι διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους
06.02.26 , 17:32 «Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» στο Θέατρο Nous
06.02.26 , 17:09 Κατώτατος μισθός 2026: Αυξήσεις 3,5% έως 6% προτείνουν οι φορείς
06.02.26 , 16:52 Άννα Βίσση: Αποχώρησε από την Panik Records - Η νέα της συνεργασία
06.02.26 , 16:19 Κατασκοπεία: Με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας κινδυνεύει ο Σμήναρχος
06.02.26 , 16:18 Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε το πιο stylish πουκάμισο της εποχής
06.02.26 , 16:01 Μανώλης Κονταρός: H εξομολόγηση για το ατύχημα & η δύναμη ψυχής του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Τούνη: Το room tour στο πολυτελές ξενοδοχείο που μένει με τον σύντροφο της
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας
Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Μαρία Καρυστιανού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα πρώτα σύννεφα στις σχέσεις της Μαρίας Καρυστιανού με την Αριστερά εμφανίστηκαν (όπως ήταν αναμενόμενο) όταν ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κατέβει στις εκλογές. Τα πράγματα οξύνθηκαν μετά την τοποθέτησή της για τις αμβλώσεις. Η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία της Χίου με τους 15 νεκρούς, φαίνεται ότι σηματοδοτεί το πολιτικό διαζύγιό της με τον χώρο της Αριστεράς.

Σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Χίος, Φεβρουάριος 2026. Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
 |
ΧΙΟΣ
 |
ΝΑΥΑΓΙΟ ΧΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top