Η Χίος φέρνει οριστικό διαζύγιο της Καρυστιανού με την Αριστερά

Τα πρώτα σύννεφα στις σχέσεις της Μαρίας Καρυστιανού με την Αριστερά εμφανίστηκαν (όπως ήταν αναμενόμενο) όταν ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κατέβει στις εκλογές. Τα πράγματα οξύνθηκαν μετά την τοποθέτησή της για τις αμβλώσεις. Η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία της Χίου με τους 15 νεκρούς, φαίνεται ότι σηματοδοτεί το πολιτικό διαζύγιό της με τον χώρο της Αριστεράς.

Σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Χίος, Φεβρουάριος 2026. Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

