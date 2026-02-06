Κατώτατος μισθός 2026: Αυξήσεις 3,5% έως 6% προτείνουν οι φορείς



Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού για το 2026, καθώς μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα πρέπει να κατατεθούν οι γνώμες της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διαβούλευσης, μαζί με τις εκθέσεις των αρμόδιων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκθέσεις, οι προτάσεις των φορέων κινούνται σε αυξήσεις από 3,5% έως 6%, ωστόσο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει το ενδεχόμενο υψηλότερης αύξησης, δεδομένου ότι η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο.

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων, το ΚΕΠΕ θα διαμορφώσει την τελική του εισήγηση προς την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στη συνέχεια, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου αναμένεται η σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να ληφθεί η οριστική απόφαση. Ο νέος κατώτατος μισθός προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.

Ο κατώτατος μισθός αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αριθμός που παρουσιάζει σταδιακή μείωση τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση των αποδοχών σε αρκετούς κλάδους πάνω από τα κατώτατα όρια.

Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, η μεταβολή του κατώτατου μισθού αναμένεται να επηρεάσει τουλάχιστον 658.540 εργαζόμενους, δηλαδή το 25,3% του συνόλου των μισθωτών. Μεγαλύτερη επίδραση καταγράφεται στον κλάδο της εστίασης με ποσοστό 16,82%, στο λιανικό εμπόριο με 15,74%, στο χονδρικό εμπόριο με 6,94%, στη βιομηχανία τροφίμων με 5,13% και στις υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης κτιρίων με 4,39%.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας προωθεί νομοσχέδιο για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο της λεγόμενης «Κοινωνικής Συμφωνίας» των κοινωνικών εταίρων. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ώστε να αυξηθεί ο μέσος μισθός και να μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο.

Μεταξύ των πρώτων κλάδων όπου αναμένεται να επεκταθούν οι συλλογικές συμβάσεις συγκαταλέγονται η ιδιωτική ασφάλιση, οι τράπεζες, η καπνοβιομηχανία, η οικοδομή και τα γραφεία ταξιδιών, ενώ παρεμβάσεις εξετάζονται και για το λιανεμπόριο και την εστίαση, κλάδους που απασχολούν σχεδόν 1 εκατομμύριο εργαζόμενους.

Στόχος του υπουργείου είναι η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές ρυθμίσεις να αυξηθεί από περίπου 25% σήμερα σε 80%, με απώτερο σκοπό ο μέσος μισθός να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ έως το 2027.

