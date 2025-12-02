Κεραμέως στο Star: Πώς θα αυξηθούν οι μισθοί με τις συλλογικές συμβάσεις

Τα νέα δεδομένα μετά τη συμφωνία για κατώτατο μισθό και μέσες αποδοχές

Πηγή: κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει για τους μισθούς η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως στη συνέντευξή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τη Μάρα Ζαχαρέα

Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις: Αυξήσεις μισθών για τους εργαζόμενους
 

Όπως επισήμανε «είναι μία ιστορική συμφωνία και είναι  η πρώτη φορά στη χώρα μας που έχουμε αφενός μία συμφωνία της κυβέρνησης και αφετέρου όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει καλύτερους μισθούς για τους εργαζόμενους και σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.  

Πότε θα εφαρμοστεί η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

Σχετικά με το πότε θα εφαρμοστεί η συμφωνία, η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι στις αρχές του 2026 έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή και ανοίγει ο δρόμος για τις νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. «Ανοίγει τη δυνατότητα σε αυξήσεις μισθών και καλύτερους όρους εργασίας για τους εργαζόμενους» τόνισε. 

Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους

Για τους  μισθούς στην Ελλάδα ανέφερε ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης προσεγγίζει τα 1.500 ευρώ αν και παραδέχθηκε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Μ. Ζαχαρέα ότι οι μισοί εργαζόμενο στη χώρα μας λαμβάνουν μισθό  γύρω στα 1.000 ευρώ.  

Όπως διευκρίνισε, «έχουμε τον κατώτατο και τον μέσο μισθό. Αυτή η νέα συμφωνία επιδρά στον μέσο μισθό. Έρχεται και δίνει μία ώθηση προς τα πάνω σε μισθούς των εργαζομένων». Όπως συμπλήρωσε  «βλέπω μία δυνατότητα για αυξήσεις στους μισθούς που αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα εργαζόμενων».  

Μητσοτάκης: Ιστορική η Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις

Για τον κατώτατο μισθό η κυρία Κεραμέως επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχειθ επιλέξει τον ίδιο δρόμο με 22 χώρες της ΕΕ.  «Από εκεί και πάνω οι κοινωνικοί  εταίροι μπορεί να επιλέξουν καλύτερο μισθό Ο νομοθέτης βάζει το δίχτυ  ασφαλείας. Αυτό που συζητάμε είναι πώς οι καλύτεροι όροι εργασίας θα επεκταθούν σε περισσότερους εργαζόμενους» διευκρίνισε.  

Οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο μετά την αύξηση στον κατώτατο - Δείτε πίνακες

Για την προσφυγή στη διαιτησία η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. «Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι να υπάρχει  επιτροπή που θα κάνει προέλεγχο για το αν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  Όπως πρόσθεσε «αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι προβλέπεται η μετενέργεια, δηλαδή αν λήξει μία συλλογική σύμβαση, όλοι οι όροι της να συνεχίσουν να ισχύουν και να προστατεύουν τον εργαζόμενο, μέχρι να συναφθεί νέα συλλογική σύμβαση ή ατομική σύμβαση».          

