Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις: Αυξήσεις μισθών για τους εργαζόμενους

Σε μια ιστορική συμφωνία με τους εργοδότες αλλά και τους εργαζόμενους φαίνεται πως κατέληξε η κυβέρνηση με στόχο την επιστροφή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Οι επίσημες έγιναν σήμερα (26/11) παρουσία της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα παρουσιαστούν επίσης τα μέτρα που προβλέπονται, καθώς και ο οδικός χάρτης για την εφαρμογή τους, η οποία θα ξεκινήσει από το 2026.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά: Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Η υπουργός Εργασίας ξεκίνησε μιλώντας για «νέα εποχή για τις συλλογικές συμβάσεις», ενώ πρόσθεσε πως «θα καλύπτονται με εφόδια οι εργαζόμενοι, θα έχουν σταθερό περιβάλλον εργασίας», και τόνισε πως θα απολαμβάνουν «αυξήσεις στους μισθούς τους».

Παράλληλα, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αύξηση των συλλογικών συμβάσεων, μιας και στη χώρα μας παραμένουν σε μικρό ποσοστό, λόγω των μνημονίων. Όπως τόνισε, όμως, «Αίρονται οι μνημονιακοί περιορισμοί».

Η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η συμφωνία έχει τρεις βασικούς στόχους:

Πιο εύκολη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη της συλλογικής συμβάσης. Ταχύτερες διαδικασίες για επίλυση διαφορών μέσω ΟΜΕΔ

1. Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από ΣΣΕ

Α. Μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης

Σήμερα: η επέκταση μίας ΣΣΕ είναι δυνατή μόνο εφόσον δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος.

Με την Κοινωνική Συμφωνία: Το ποσοστό αυτό μειώνεται από 50% σε 40%.

Προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής ΣΣΕ για τον εντοπισμό του πεδίου της επέκτασης με την αναφορά στο κείμενο των κλαδικών ΣΣΕ των Κ.Α.Δ. και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν τον εκάστοτε κλάδο.

Β. Δημιουργείται μια νέα δυνατότητα για την επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν την ΣΣΕ συνυπογράφουν Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι.

Γ. Δυνατότητα ΓΣΕΕ να μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά

Εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης.

Λειτουργικά Μητρώα

(ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) για τον εντοπισμό του ποσοστού κάλυψης

Μείωση των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή στα απολύτως απαραίτητα

Μετριασμός των κυρώσεων που συνεπάγεται η μη εγγραφή στα Μητρώα - Μη αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συνδικαλιστική δράση

Η εγγραφή συνδικαλιστικής οργάνωσης απαιτείται μόνο για την επέκταση μιας ΣΣΕ και για την προσφυγή στον Ο.ΜΕ.Δ.

Τα εκλογικά έγγραφα θα παραδίδονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Πρωτοδικείο, αντί για το Μητρώο

2. Πλήρης προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Ενισχύεται η σταθερότητα και η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος, αφού διατηρούνται στο ακέραιο τα δικαιώματα των εργαζομένων μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

Όλοι οι όροι μίας ΣΣΕ που αφορούν τους εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της.

Παράταση για τρεις (3) μήνες στις ΣΣΕ

Μετά το τρίμηνο, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ΣΣΕ μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας (πλήρης μετενέργεια) - Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια που ισχύει από το 2012 (Ν. 4046/2012, ΠΥΣ 6/2012)- Επαναφέρεται το προμνημονιακό καθεστώτος της πλήρους μετενέργειας

Προστασία των νεοπροσλαμβανόμενων - Καλύπτονται από την ΣΣΕ και όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κατά την τρίμηνη παράτασή της

3. Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

Καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών ΟΜΕΔ

Α. Μηχανισμός προελέγχου των μονομερών αιτήσεων προσφυγής στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία

Σύσταση και λειτουργία τριμελούς επιτροπής στον Ο.ΜΕ.Δ.

Έλεγχος αυστηρά και μόνο των νόμιμων προϋποθέσεων για μονομερή προσφυγή

Μέλη της Επιτροπής Προελέγχου: ένας (1) Καθηγητής Νομικής Σχολής Εργατικού Δικαίου, ένας (1) Καθηγητής Οικονομικών και ένας (1) δικαστής ανώτατου δικαστηρίου

Θα επιλέγονται με θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΜΕ.Δ.

Β. Κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. για την γρηγορότερη επίλυση διαφορών – διατήρηση δυνατότητας δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης