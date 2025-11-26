Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις: Αυξήσεις μισθών για τους εργαζόμενους

«Αίρονται οι μνημονιακοί περιορισμοί» - Οι ανακοινώσεις της Κεραμέως

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 13:50 Χάρης Γρηγορόπουλος: Τον εγκλώβισε ο ρόλος του «τρελαντώνη;»
26.11.25 , 13:42 Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
26.11.25 , 13:08 Κοπεγχάγη τον χειμώνα: Φώτα, ζεστή ατμόσφαιρα & βόλτες στα Tivoli Gardens
26.11.25 , 13:07 Όσα δεν γνωρίζατε για το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας
26.11.25 , 12:56 Φάρμα: Η Ζωή ξεσπά σε κλάματα μετά την αποχώρηση του Βασίλη
26.11.25 , 12:35 Σαλαμίνα: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε η 46χρονη
26.11.25 , 12:26 Φάρμα Βασίλης: «Περιμένω να βγει η Ζωή γιατί μου λείπει»
26.11.25 , 12:16 Τσιμπρικίδου: «Σε λίγες μέρες θα μπω στον 5ο μήνα - Ξέρω το φύλο του μωρού»
26.11.25 , 12:16 Μάστορας - Καληφώνη: Το τρυφερό βίντεο από τις διακοπές τους
26.11.25 , 12:11 «Mια φορά στα 300 χρόνια»: Πλημμύρες δίχως προηγούμενο στην Ταϊλάνδη
26.11.25 , 12:10 Chery Tiggo 7 PHEV: Η προσφορά για την Black Friday
26.11.25 , 12:06 Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η νονά του μωρού της - Τι είπε η ίδια
26.11.25 , 12:01 Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πέμπτη και Παρασκευή πιο επικίνδυνη η Adel
26.11.25 , 11:54 Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χάρη σε δύο γαλοπούλες
26.11.25 , 11:51 Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η πληρωμή στους εργαζόμενους
Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε ΗΣΑΠ, Μετρό, και Τραμ
Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η νονά του μωρού της - Τι είπε η ίδια
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής - Νεκρός 19χρονος στρατιώτης
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις: Αυξήσεις μισθών για τους εργαζόμενους
Σαλαμίνα: «Υποπτευόμουν τη νύφη μου από την αρχή. Να το βρει από τον Θεό»
Όσα δεν γνωρίζατε για το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Τι σημαίνει η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια ιστορική συμφωνία με τους εργοδότες αλλά και τους εργαζόμενους φαίνεται πως κατέληξε η κυβέρνηση με στόχο την επιστροφή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Οι επίσημες έγιναν σήμερα (26/11) παρουσία της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα παρουσιαστούν επίσης τα μέτρα που προβλέπονται, καθώς και ο οδικός χάρτης για την εφαρμογή τους, η οποία θα ξεκινήσει από το 2026.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά: Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Η υπουργός Εργασίας ξεκίνησε μιλώντας για «νέα εποχή για τις συλλογικές συμβάσεις», ενώ πρόσθεσε πως «θα καλύπτονται με εφόδια οι εργαζόμενοι, θα έχουν σταθερό περιβάλλον εργασίας», και τόνισε πως θα απολαμβάνουν «αυξήσεις στους μισθούς τους»

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Παράλληλα, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αύξηση των συλλογικών συμβάσεων, μιας και στη χώρα μας παραμένουν σε μικρό ποσοστό, λόγω των μνημονίων. Όπως τόνισε, όμως, «Αίρονται οι μνημονιακοί περιορισμοί». 

Η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η συμφωνία έχει τρεις βασικούς στόχους:

  1. Πιο εύκολη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.
  2. Προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη της συλλογικής συμβάσης.
  3. Ταχύτερες διαδικασίες για επίλυση διαφορών μέσω ΟΜΕΔ

Τι αλλάζει στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

 

1. Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από ΣΣΕ

Α. Μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης

  • Σήμερα: η επέκταση μίας ΣΣΕ είναι δυνατή μόνο εφόσον δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος.
  • Με την Κοινωνική Συμφωνία: Το ποσοστό αυτό μειώνεται από 50% σε 40%.
  • Προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής ΣΣΕ για τον εντοπισμό του πεδίου της επέκτασης με την αναφορά στο κείμενο των κλαδικών ΣΣΕ των Κ.Α.Δ. και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν τον εκάστοτε κλάδο.

Β. Δημιουργείται μια νέα δυνατότητα για την επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

  • Το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν την ΣΣΕ συνυπογράφουν Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι.

Γ. Δυνατότητα ΓΣΕΕ να μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά

  • Εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης.

Λειτουργικά Μητρώα

(ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) για τον εντοπισμό του ποσοστού κάλυψης

  • Μείωση των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή στα απολύτως απαραίτητα
  • Μετριασμός των κυρώσεων που συνεπάγεται η μη εγγραφή στα Μητρώα - Μη αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συνδικαλιστική δράση
  • Η εγγραφή συνδικαλιστικής οργάνωσης απαιτείται μόνο για την επέκταση μιας ΣΣΕ και για την προσφυγή στον Ο.ΜΕ.Δ.
  • Τα εκλογικά έγγραφα θα παραδίδονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Πρωτοδικείο, αντί για το Μητρώο

Η κοινωνική συμφωνία για συλλογικές συβάσεις

2. Πλήρης προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Ενισχύεται η σταθερότητα και η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος, αφού διατηρούνται στο ακέραιο τα δικαιώματα των εργαζομένων μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας.

Όλοι οι όροι μίας ΣΣΕ που αφορούν τους εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της.

  • Παράταση για τρεις (3) μήνες στις ΣΣΕ
  • Μετά το τρίμηνο, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ΣΣΕ μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας (πλήρης μετενέργεια) - Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια που ισχύει από το 2012 (Ν. 4046/2012, ΠΥΣ 6/2012)- Επαναφέρεται το προμνημονιακό καθεστώτος της πλήρους μετενέργειας
  • Προστασία των νεοπροσλαμβανόμενων - Καλύπτονται από την ΣΣΕ και όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κατά την τρίμηνη παράτασή της

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας από 2026

3. Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

Καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών ΟΜΕΔ

Α. Μηχανισμός προελέγχου των μονομερών αιτήσεων προσφυγής στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία

  • Σύσταση και λειτουργία τριμελούς επιτροπής στον Ο.ΜΕ.Δ.
  • Έλεγχος αυστηρά και μόνο των νόμιμων προϋποθέσεων για μονομερή προσφυγή
  • Μέλη της Επιτροπής Προελέγχου: ένας (1) Καθηγητής Νομικής Σχολής Εργατικού Δικαίου, ένας (1) Καθηγητής Οικονομικών και ένας (1) δικαστής ανώτατου δικαστηρίου
  • Θα επιλέγονται με θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΜΕ.Δ.

Β. Κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. για την γρηγορότερη επίλυση διαφορών – διατήρηση δυνατότητας δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 |
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 |
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top