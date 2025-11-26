Εξοργιστικό βίντεο: Δασκάλα στις ΗΠΑ μαστιγώνει 22 φορές τον γιο της

Μία γυναίκα που είχε τιμηθεί ως «Δασκάλα της Χρονιάς» στην Αλαμπάμα - ονόματι Randi Nicole Staples - συνελήφθη και απολύθηκε, μετά την δημοσίευση στο διαδίκτυο ενός σοκαριστικού βίντεο που φέρεται να δείχνει την ίδια να χτυπά βίαια τον 12χρονο γιο της με ζώνη.

Η 44χρονη δασκάλα

Το βίντεο - που φέρεται να τραβήχτηκε μέσα στο σπίτι - δείχνει τη Staples να χτυπά το παιδί πολλές φορές, να του φωνάζει με βρισιές, και σε ένα σημείο να τον σηκώνει από τα μαλλιά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα χτυπήματα υπολογίζονται σε περισσότερα από 20 εντός πολύ σύντομου διαστήματος, ενώ το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε επειδή το παιδί δεν είχε ολοκληρώσει τις δουλειές του σπιτιού.

🔞 Alabama’s “Teacher of the Year” becomes the face of a shocking viral video showing her beating her son



A woman is seen whipping her child with a belt, shouting at him, and at one point even lifting the boy by his hair — allegedly because he didn’t finish his household chores.… pic.twitter.com/NQZa9WAr8O — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2025

Ο μεγαλύτερος γιος της, Jackson Staples, 24 ετών, κατήγγειλε το περιστατικό και ανέφερε πως έλαβε το βίντεο από άλλο αδελφάκι του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε βιώσει παρόμοια περιστατικά και ο ίδιος στο παρελθόν. «Δεν νιώθω πως κάποιος με τέτοια συμπεριφορά πρέπει να διδάσκει», δήλωσε, εξηγώντας ότι ανέβασε το βίντεο για να προστατέψει τα μικρότερα αδέλφια του.

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η σχολική μονάδα Cottage Hill Christian Academy, όπου εργαζόταν η Staples ως δασκάλα Β΄ Δημοτικού, προχώρησε στην απόλυσή της και ενημέρωσε τις αρχές. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σκόπιμη κακοποίηση παιδιού.

Ο σερίφης της περιοχής, Paul Burch, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά ως «απάνθρωπη». «Αυτό δεν είναι τιμωρία - είναι κακοποίηση», είπε, υπογραμμίζοντας πως οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων κατηγοριών.

Τα τρία ανήλικα αδέλφια - συμπεριλαμβανομένου του παιδιού που φέρεται να κακοποιήθηκε - έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε φροντίδα συγγενών. Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί δικαστικά τις επόμενες ημέρες.