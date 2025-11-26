Εξοργιστικό βίντεο: Δασκάλα στις ΗΠΑ μαστιγώνει 22 φορές τον γιο της

Το περιστατικό σημειώθηκε επειδή ο ανήλικος δεν έκανε δουλειές

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Μία γυναίκα που είχε τιμηθεί ως «Δασκάλα της Χρονιάς» στην Αλαμπάμα - ονόματι Randi Nicole Staples - συνελήφθη και απολύθηκε, μετά την δημοσίευση στο διαδίκτυο ενός σοκαριστικού βίντεο που φέρεται να δείχνει την ίδια να χτυπά βίαια τον 12χρονο γιο της με ζώνη. 

Η « Δασκάλα της Χρονιάς» από την Αλαμπάμα

Η 44χρονη δασκάλα 

Το βίντεο - που φέρεται να τραβήχτηκε μέσα στο σπίτι - δείχνει τη Staples να χτυπά το παιδί πολλές φορές, να του φωνάζει με βρισιές, και σε ένα σημείο να τον σηκώνει από τα μαλλιά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα χτυπήματα υπολογίζονται σε περισσότερα από 20 εντός πολύ σύντομου διαστήματος, ενώ το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε επειδή το παιδί δεν είχε ολοκληρώσει τις δουλειές του σπιτιού. 

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που είχε ζητήσει ο ίδιος να θανατωθεί

Ο μεγαλύτερος γιος της, Jackson Staples, 24 ετών, κατήγγειλε το περιστατικό και ανέφερε πως έλαβε το βίντεο από άλλο αδελφάκι του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε βιώσει παρόμοια περιστατικά και ο ίδιος στο παρελθόν. «Δεν νιώθω πως κάποιος με τέτοια συμπεριφορά πρέπει να διδάσκει», δήλωσε, εξηγώντας ότι ανέβασε το βίντεο για να προστατέψει τα μικρότερα αδέλφια του. 

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η σχολική μονάδα Cottage Hill Christian Academy, όπου εργαζόταν η Staples ως δασκάλα Β΄ Δημοτικού, προχώρησε στην απόλυσή της και ενημέρωσε τις αρχές. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σκόπιμη κακοποίηση παιδιού.

Αλαμπάμα: Φρικιαστικές οι περιγραφές για την εκτέλεση με εισπνοή αζώτου

Ο σερίφης της περιοχής, Paul Burch, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά ως «απάνθρωπη». «Αυτό δεν είναι τιμωρία - είναι κακοποίηση», είπε, υπογραμμίζοντας πως οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων κατηγοριών. 

Τα τρία ανήλικα αδέλφια - συμπεριλαμβανομένου του παιδιού που φέρεται να κακοποιήθηκε - έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε φροντίδα συγγενών. Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί δικαστικά τις επόμενες ημέρες.

ΑΛΑΜΠΑΜΑ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΗΠΑ
 |
ΔΑΣΚΑΛΑ
 |
ΓΙΟΣ
