Κατερίνα Καινούργιου: Η ευχή του Παναγιώτη Κουτσουμπή για τη γιορτή της

Η έκπληξη που έκαναν τα βαφτιστήρια της στην Κατερίνα Καινούργιου

Σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου η Κατερίνα Καινούργιου έχει την ονομαστική γιορτή της κι από το πρωί έχει δεχτεί τις πιο όμορφες ευχές από φίλους, συγγενείς και συνεργάτες.

Το ίδιο βράδυ, η παρουσιάστρια του Alpha βρέθηκε για δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή για να γιορτάσει μαζί με καλούς φίλους αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Εκείνος, μάλιστα, μοιράστηκε σε insta story του, μια τρυφερή πόζα με την εγκυμονούσα σύντροφό του, γράφοντας «Χαρούμενη γιορτή!».

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα, παραλίγο να ακυρωθεί, επειδή ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ξέχασε να το καταθέσει στο δημαρχείο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δύο εβδομάδων.

Όπως έχει γινεί γνωστό, η παρουσιάστρια είναι έγκυος και περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι, το οποίο αναμένεται στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Με αυτή την ανάρτηση η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος

Η σχέση τους μετρά περίπου ενάμιση χρόνο, έχουν περάσει κάποιες κρίσεις (φήμες για unfollow στα social media), αλλά παραμένουν μαζί και ερωτευμένοι. Είχαν προγραμματίσει θρησκευτικό γάμο για το φθινόπωρο στο Παρίσι, αλλά πλέον θα γίνει μετά τη γέννηση της κόρης τους, σε πολύ στενό κύκλο.