Κατερίνα Καινούργιου: Το δημόσιο μήνυμα ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής

Δείτε όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου για τη γιορτή της στην έναρξη της εκπομπής της

Την ονομαστική της γιορτή έχει σήμερα 25 Νοεμβρίου η Κατερίνα Καινούργιου και με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα πραγματοποίησε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου ευχαρίστησε όσους της ευχήθηκαν, δηλώνοντας πιο ευσυγκίνητη από ποτέ.

Εγκυούλα κι ευσυγκίνητη η Κατερίνα Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και τα αμέτρητα μηνύματά σας! Οι ευχές σας είναι ΥΠΕΡΟΧΕΣ κι ειδικά φέτος (που είμαι πολύ πιο ευσυγκίνητη) με άγγιξαν ακόμα πιο πολύ! Είμαι τόσο ευγνώμων που βρίσκομαι σε αυτό το ταξίδι με όλους εσάς τους καταπληκτικούς ανθρώπους στη ζωή μου… Σας ευχαριστώ που με κάνετε να νιώθω τόσο όμορφα και τόσο ευλογημένη σήμερα! Να σας ευχηθώ με τη σειρά μου παραμυθένιες στιγμές με τους αγαπημένους σας ανθρώπους!! Και για το υπέροχο… άκρως γιορτινό και παραμυθένιο πλατό μας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, φίλοι μου», έγραψε η παρουσιάστρια του Alpha και μοιράστηκε φωτογραφίες με τους συνεργάτες της από το πλατό της εκπομπής της.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος και σε λίγους μήνες θα υποδεχτεί το κοριτσάκι της, καρπό του έρωτά της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή.