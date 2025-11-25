Κατερίνα Καινούργιου: Βούρκωσε ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής

Οι ευχές στη γιαγιά της την έκαναν να βουρκώσει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.11.25 , 15:01 Ερωτευμένη η Χρύσα Φώσκολου: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της!
25.11.25 , 14:42 Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα
25.11.25 , 14:11 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό σετ φέρνει αναστάτωση στο δωμάτιο των buyers
25.11.25 , 14:00 Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
25.11.25 , 13:53 Άση Μπήλιου: Άκρως ευνοϊκό τριήμερο με έρωτα, τύχη και… δεσμεύσεις!
25.11.25 , 13:51 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Δεκτός ο γάμος ομοφύλων σε όλα τα κράτη μέλη
25.11.25 , 13:47 Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
25.11.25 , 13:29 Η Βαλεντίνα αποχώρησε από τη Φάρμα και έγινε vlogger!
25.11.25 , 13:25 Την Πέμπτη η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου
25.11.25 , 13:14 Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της
25.11.25 , 13:05 Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους
25.11.25 , 13:02 Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεάσει
25.11.25 , 12:53 «Από Κωνσταντίνα εξελίσσεται σε Βαλεντίνα» - Δες sneak preview από τη Φάρμα
25.11.25 , 12:51 Απίστευτος! Μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του και έπαιρνε τη σύνταξή της
25.11.25 , 12:43 Ελένη Φουρέιρα: Πρεμιέρα στο Lohan με pole dancing και αφιέρωση στον Μποτία
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Κατερίνα Καινούργιου: H έκπληξη από τα πέντε βαφτιστήρια της
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μέσα στο φέρι μποτ Σαλαμίνα - Πέραμα
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Δανάη Παππά: Σε φωτογράφιση με τη γυναίκα που την εμπνέει... τη μαμά της!
Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται η κακοκαιρία Adel - Στο κόκκινο η χώρα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: H συγκίνησή της ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής / Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λαμπερή είσοδο έκανε στο πλατό η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου σήμερα, ανήμερα της ονομαστικής της εορτής. 

Η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα της ονομαστικές της γιορτής

Η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα της ονομαστικές της γιορτής

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με μωβ-μπλε σύνολο και στα μαλλιά της είχε ανάλαφρες μπούκλες. Λουλούδια κι ευχές «πλημμύρισαν» την έναρξη της εκπομπής. 

Κατερίνα Καινούργιου: «Αν τα παθαίνω αυτά στον 5ο, στον 9ο τι θα παθαίνω;»

Η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα της ονομαστικές της γιορτής

Η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα της ονομαστικές της γιορτής

«Καλή σας ημέρα! Πόσο σας ευχαριστώ βρε παιδιά, τι ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει σήμερα! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινήσατε! Τρίτη 25 του Νοέμβρη, της Αγίας Αικατερίνης, χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες που γιορτάζουν!», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου, με τους συνεργάτες της να της εύχονται χρόνια πολλά. 

Η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα της ονομαστικές της γιορτής

Η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα της ονομαστικές της γιορτής

Στη συνέχεια, συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στη γιαγιά της, χωρίς να εξηγήσει τον λόγο. 

Η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα της ονομαστικές της γιορτής

Η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα της ονομαστικές της γιορτής

«Χρόνια πολλά στη γιαγιά μου, το λέω και συγκινούμαι. Χρόνια πολλά γιαγιάκα μου! Γιατί συγκινούμαι… θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι από το πρωί, έχω πλημμυρίσει υπέροχες ευχές. Ίσως είναι και η κατάσταση που με το καλό περιμένω το μωράκι, μου έχουν στείλει τόσο όμορφες ευχές. Πραγματικά δεν έχω λόγια και μακάρι την αγάπη που μου δίνετε, να μπορούσα να την ανταποδώσω. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι να είστε όλοι καλά!», πρόσθεσε. 

Η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα της ονομαστικές της γιορτής

Η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα της ονομαστικές της γιορτής

Στη συνέχεια, μια σειρά από ανθοδέσμες γέμισαν το κεντρικό τραπέζι της εκπομπής. Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε τους συνεργάτες για τα λουλούδια και αποκάλυψε πως η πιο ωραία ευχή που λαμβάνει είναι: «μ' έναν πόνο».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
 |
ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top