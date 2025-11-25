Κατερίνα Καινούργιου: Βούρκωσε ανήμερα της ονομαστικής της γιορτής

Λαμπερή είσοδο έκανε στο πλατό η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου σήμερα, ανήμερα της ονομαστικής της εορτής.

Η Κατερίνα Καινούργιου ανήμερα της ονομαστικές της γιορτής

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε με μωβ-μπλε σύνολο και στα μαλλιά της είχε ανάλαφρες μπούκλες. Λουλούδια κι ευχές «πλημμύρισαν» την έναρξη της εκπομπής.

«Καλή σας ημέρα! Πόσο σας ευχαριστώ βρε παιδιά, τι ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει σήμερα! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινήσατε! Τρίτη 25 του Νοέμβρη, της Αγίας Αικατερίνης, χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες που γιορτάζουν!», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου, με τους συνεργάτες της να της εύχονται χρόνια πολλά.

Στη συνέχεια, συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στη γιαγιά της, χωρίς να εξηγήσει τον λόγο.

«Χρόνια πολλά στη γιαγιά μου, το λέω και συγκινούμαι. Χρόνια πολλά γιαγιάκα μου! Γιατί συγκινούμαι… θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι από το πρωί, έχω πλημμυρίσει υπέροχες ευχές. Ίσως είναι και η κατάσταση που με το καλό περιμένω το μωράκι, μου έχουν στείλει τόσο όμορφες ευχές. Πραγματικά δεν έχω λόγια και μακάρι την αγάπη που μου δίνετε, να μπορούσα να την ανταποδώσω. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι να είστε όλοι καλά!», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, μια σειρά από ανθοδέσμες γέμισαν το κεντρικό τραπέζι της εκπομπής. Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε τους συνεργάτες για τα λουλούδια και αποκάλυψε πως η πιο ωραία ευχή που λαμβάνει είναι: «μ' έναν πόνο».