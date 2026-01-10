ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν οι αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), στο Μέγαρο Μαξίμου.
Υπερψηφίστηκε με 160 ψήφους το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο ΚΥΣΕΑ
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.
Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.
Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.