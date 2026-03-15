Alfa Romeo Junior Veloce: Οδηγούμε την Ιταλίδα καλλονή με τα 280 άλογα

Οδηγικός «παράδεισος »

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 15.03.26, 09:05
Alfa Romeo Junior Veloce: Οδηγούμε την Ιταλίδα καλλονή με τα 280 άλογα

Χρειάστηκαν ατελείωτες ώρες δοκιμών εξέλιξης από τους μηχανικούς της Alfa Romeo  για να μας παρουσιάσουν την Jumior Veloce ένα ηλεκτρικό μοντέλο που εκτός από την εντυπωσιακή εμφάνιση που κάνει τα κεφάλια να στρίβουν στο πέρασμα της  διαθέτει και 280 άλογα με την οδική συμπεριφορά να προκαλεί έντονα συναισθήματα . Πάμε να γνωρίσουμε την Alfa Romeo Junior Veloce.       

Μια από τις καλύτερες ομάδες μηχανικών του κόσμου και το αριστουργηματικό πεδίο εξέλιξης που ονομάζεται “Balocco Proving Ground” συνεργάστηκαν για την εξέλιξη της Alfa Romeo Junior. Οι σχεδιαστές έδωσαν ένα αμάξωμα που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε. Και όμως όλες αυτές οι συζητήσεις για την σχεδιαστική φυσιογνωμία του αυτοκινήτου πέτυχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η Alfa Romeo Junior δεν περνά απαρατήρητη. 

Η Alfa Romeo Junior πατάει σε  πλαίσιο, βασισμένο στην πλατφόρμα STLA Small (ηλεκτρική εκδοχή της CMP), η οποία έχει  τροποποιηθεί ουσιαστικά.  Μπροστά ξεχωρίζουν τα πανέμορφα φωτιστικά σώματα και η μεγάλη μάσκα“Trilobo” με το κεντρικό σήμα της Alfa και το φωτιστικό μοτίβο “3+3” δίνουν μια ξεχωριστά επιθετική φυσιογνωμία.

Ο προφυλακτήρας με τις  γωνίες και τους μεγάλους αεραγωγούς  συμπληρώνει την σπορ εικόνα .Οι καμπύλες στο πλάι είναι εντυπωσιακές με τους φουσκωμένους θόλους να «γεμίζουν» από τις μεγάλους πανέμορφους αλουμινένιους τροχούς.

Το πίσω μέρος η ενσωματωμένη αεροτομή με τα τονισμένα φτερά, τα πανέμορφα φωτιστικά σώματα   και τη γραμμή της οροφής η οποία χαμηλώνει  διακριτικά, αποπνέει δυναμισμό θυμίζοντας λίγο την θρυλική Alfa Sud.  

Περνάμε στο πανέμορφο και προσεγμένο εσωτερικό. Στην Alfa Romeo Junior υπάρχει ψηφιακός και πλήρως διαμορφώσιμος πίνακας οργάνων των 10,25”με πολλές παραμετροποιήσεις  όπου προβάλλονται όλες οι πληροφορίες και οι ρυθμίσεις που αφορούν στην οδήγηση .

Η πληροφόρηση συμπληρώνεται από την οθόνη του infotainment με πλήρη συνδεσιμότητα που έχει διαγώνιο επίσης 10,25” και είναι τοποθετημένη στην μέση του ταμπλό. Και σε αυτή προβάλλονται πληροφορίες για  την ενέργεια που ξοδεύεις και διάφορα στατιστικά στοχεία σε όμορφα γραφικά.

Το interface βασίζεται σε widgets και διαδραστικά γραφικά που διαμορφώνονται πανεύκολα μέσω λογικής “Drag and Drop” προκειμένου ο κάθε χρήστης να προσαρμόζει το σύστημα στα μέτρα του και να χτίζει τη δική του homepage. Επιπλέον υπάρχουν και παιχνίδια για να περνάτε ευχάριστα όταν είσαστε παρκαρισμένοιι.

Ο εξοπλισμός είναι πλούσιος και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων είσοδο χωρίς κλειδί, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, λειτουργία Stop&Go, κάμερα οπισθοπορείας  με δυναμικές γραμμές και σύστημα πλοήγησης και αυτόματος διζωνικός κλιματισμός .

Ακόμη υπάρχουν σύγχρονα  συστήματα υποβοήθησης οδηγού τα οποία υ συμπληρώνουν την ασφαλή οδική συμπεριφορά. Μεταξύ αυτών   ενεργό cruise control, αναγνώριση των οδικών σημάτων, μαύρο body kit, κάμερα οπισθοπορείας , ενεργή διατήρηση στην λωρίδα κίνησης ,αναγνώριση τυφλού σημείου, ατμοσφαιρικό φωτισμό στην καμπίνα  

Η θέση οδήγησης σε αγκαλιάζει καθώς στο μοντέλο της δοκιμής μας είχαμε τα εντυπωσιακά όχι μόνο σε εμφάνιση αλλά και σε «κρατήματα » στις κλειστές καμπές του δρόμου καθίσματα μπάκετ της Sabelt. Για να τα έχετε πρέπει να βάλετε το χέρι στην τσέπη και να βγάλετε 3.100 ευρώ λόγω προαιρετικού εξοπλισμού.

Οι χώροι για τους επιβάτες παρά το όνομα του μοντέλου Junior είναι καλοί  με τους πίσω να έχουν σχετικά περιορισμένο χώρο για τα γόνατα λόγω των μεγάλων καθισμάτων που αναφέραμε.  Για τις αποσκευές των επιβατών υπάρχουν διαθέσιμα 400 λίτρα.

Στον τομέα της πρακτικότητας πρέπει να συμπεριλάβουνε και τον ειδικό χώρο στο πορτμπαγκάζ με την κωδική ονομασία cable organizer που χρησιμοποιείται για την εύκολη αποθήκευση του καλωδίου φόρτισης. Διαστάσεις ΜxΠxΥ (χιλιοστά): 4.173×1.781×1.505 και μεταξόνιο 2.557 (χιλιοστά):. 

Μία ηλεκτρική «καρδιά» που προκαλεί συγκινήσεις 

«Μα ηλεκτρική Alfa Romeo:» αναρωτήθηκαν οι λάτρεις της μάρκας . Αυτή την τεχνολογία ορίζει η νέα εποχή αυτοκίνησης.  Υπήρξαν εντατικές δοκιμές σε μια προσπάθεια να δώσουν χαρακτήρα στην όλη συμπεριφορά ατού αυτοκινήτου έτσι ώστε όποιος καθίσει πίσω από το τιμόνι να αισθανθεί την οδηγική απόλαυση που δεν θα βρει σε κινέζικα ηλεκτρικά μοντέλα.

Ολοκληρώνοντας τις ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμές εξέλιξης της Junior, του ολοκαίνουργιου B-SUV της Alfa Romeo, Μεταξύ των δοκιμών του Ιταλικού οδηγικού παραδείσου είναι και η χάραξη “Langhe” που ξεπερνά τα 20 km σε μήκος και προσομοιάζει τέλεια τις πλέον απαιτητικές συνθήκες που μπορεί να συναντήσει κάποιος στο δρόμο. 

Οι μηχανικοί  της μάρκας κατάφεραν να αυξήσουν τη μέγιστη ισχύ της κορυφαίας έκδοσης Veloce στους 280 ίππους  και την ροπή στα 345 Nm, ενισχύοντας έτσι τον σπορ  χαρακτήρα του μοντέλου.  Με αυτό τον τρόπο αξιοποίησαν στο έπακρο τις δυνατότητες του ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη M4.

Ο ηλεκτροκινητήρας αντλεί ενέργεια από μπαταρία όντων λιθίου των 54 kWh ή 51 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας.  Επιπλέον οι μηχανικοί ενίσχυσαν  την ψύξη του κινητήρα , της μπαταρίας αλλά και του μετατροπέα, φροντίζοντας με αυτόν τον τρόπο να διατηρούν την θερμοκρασία σε ασφαλή επίπεδα ακόμη και όταν φτάνεις το μοτέρ στα όρια του μετά από συνεχόμενη σπορ οδήγηση,  

Ενεργοποιείς τον κεντρικό  διακόπτη και ξεκινάς χωρίς να ακούς τίποτα στο πρόγραμμα «Auto» στο σύστημα «DNA». Στην επιλογή “Dynamic” η χαρτογράφηση στην υποβοήθηση του τιμονιού και την απόκριση του γκαζιού δίνει προτεραιότητα στις κορυφαίες επιδόσεις και την οδηγική απόλαυση. Η επιλογή “Natural” δείχνει ιδανική  για την καθημερινή χρήση συνδυάζοντας ενώ η “Advanced Efficiency” αφορά  τη μέγιστη οικονομία ενέργειας. 

Στο πάτημα του δεξιού πεντάλ και με την επιλογή του δυναμικού προγράμματος οδήγησης αισθάνεσαι άμεσα την επιτάχυνση . Υπάρχει γραμμική και συνεχόμενη απόκριση που σου προκαλεί ευχαρίστηση καθώς θυμίζει βενζινοκίνητη έκδοση. παρά το αυτόματο κιβώτιο μιας σχέσης. Αυτό οφείλεται στην διαχείριση του λογισμικού του ηλεκτροκινητήρα,

Οι επιδόσεις να είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Τα 0-100 χλμ./ώρα να έρχονται σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα μνα ορίζεται σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις στα 200 χλμ./ώρα. Η οδηγική ευχαρίστηση και τα 280 άλογα ...πληρώνονται καθώς η κατανάλωση των  18,6 kWh/100 χλμ. μπορεί να ανέβει και στα 23,6 kWh/100 χλμ. οπότε υπολογίστε μια αυτονομία από τα 3225 έως 50 χλμ ανάλογα το πόσο βαρύ είναι το δεξί σας πόδι και ποιο πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιείτε. 

Εκτός από τον ισχυρότερο κινητήρα, η κορυφαία Junior διαθέτει και πολλές ακόμα μηχανολογικές βελτιώσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εκδόσεις της γκάμας. Για παράδειγμα η κρεμαγιέρα έχει λόγο μετάδοσης 14,6:1, η ανάρτηση είναι 2,5 cm χαμηλωμένη . Ταυτόχρονα, τη μέγιστη πρόσφυση του εμπρός συστήματος εγγυώνται το Torsen διαφορικό και οι τροχοί 20” με σπορ ελαστικά χαμηλού προφίλ Michelin Pilot Sport EV, διάστασης 224/40 R-20 που επιπλέον εξασφαλίζουν κορυφαία ακρίβεια και αμεσότητα.

Μεγαλο ατού που συναντάμε για πρώτη φορά σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι το  μπλοκέ διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen Type D της Jtekt που κατανέμει σωστά την ροπή   στους μπροστινούς τροχούς ανάλογα με την πρόσφυση, περιορίζοντας έτσι την υποστροφή. Σε συνδυασμό  με την σκληρή ρύθμιση της ανάρτησης  κάνουν θαύματα παρά το αυξημένο βάροςς των 1.665 κιλών.  

Πατήματα για σεμινάρια. Τιμόνι με εκπληκτική πληροφόρηση και άμεση ανταπόκριση στις εντολές που του δίναμε .Σταθερό το πόδι σου στο δεξί πεντάλ και κολλάς στο κάθισμα. Σε  γρήγορους ρυθμούς και μπεις στην στροφή βλέπεις  ότι η τροχιά κλείνει προς το εσωτερικό της. Η  ανταπόκριση αυτή δεν χάνεται ακόμη και σε συνεχόμενες στροφές

 Η Ιταλίδα καλλονή έστριβε σαν τρένο. Στον ανοιχτό δρόμο δείχνει εξαιρετική σταθερότητα καταπίνοντας τα χιλιόμετρα  με το μόνο που μπορεί να την σταματήσει η ηλεκτρική αυτονομία που μειώνεται γρήγορα  σε αυτούς του αγωνιστικούς ρυθμούς. Την  εξαιρετική οδική συμπεριφορά ακολουθεί και το σύστημα πέδησης με τους τεράστιους εμπρός δίσκους διαμέτρου 380 mm με 4πίστονες μονομπλόκ κόκκινες δαγκάνες.που την ακινητοιποιεί υποδειγματικά.   

Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας σε  wallbox (AC) 11 kW είναι  5 ώρες και 45 λεπτά, ενώ στον ταχυφορτιστή DC α 100 kW, η φόρτιση από 20% σε 80% γίνεται  σε λιγότερο από 30 λεπτά. 

Ο Ηλίας Παπανικολάου διευθυντής σύνταξης ειδήσεων του STAR, λάτρης της μάρκας καθώς είχε στπο παρελθόν μοντέλο της ζήτησε να την δοκιμάσει και εντυπωσιάστηκε όπως βλέπετε στο βίντεο από τις επιδόσεις αλλά και τα κρατήματα της .Φυσκά κινηθήκαμε στα όρια ταχύτητας που προβλέπει ο K.O.,K Αλλά δεν χρειάζεται να τα ξεπεράσεις καθώς ο τρόπος που επιταχύνει είναι  πραγματικά εντυπωσιακός. 
Σε τελική ανάλυση η Alfa Romeo Junior Veloce είοναι ένα πανέμορφο αυτοκίνητο με εντυπωσιακή οδική συμπεριφορά και πλούσιο  εξοπλισμό. Σου ξυπνάει όλες τις αισθήσεις ακριβώς όπως θα γινόταν αν βλέπατε να περνάει από μπροστά σας  μια Ιταλίδα καλλονή με ένα  κόκκινο προκλητικό φόρεμα. Οι επιδόσεις είναι καταιγιστικές με την αυτονομία να περιορίζεται όταν οδηγήσεις στα όρια. Για να την αποκτήσετε χρειάζεστε από 46.900 ευρώ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ALFA ROMEO
 |
ALFA ROMEO JUNIOR VELOCE
 |
ΔΟΚΙΜΗ
 |
TEST DRIVE
 |
ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top