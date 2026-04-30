Ο Γιάννης Τσουκαλάς, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής μας στο kick boxing, ετοιμάζεται να διεκδικήσει έναν ακόμα παγκόσμιο τίτλο, αυτή τη φορά στο Μόναχο της Γερμανίας, στις 2 Μαΐου.

Όλα αυτά, λίγους μήνες μετά τις θλιβερές σκηνές που διαδραματίστηκαν στο Νόβι Παζάρ, όταν ο Έλληνας αθλητής και το προπονητικό του επιτελείο, έπεσαν θύμα μαζικής επίθεσης μετά τη νίκη τους επί του τοπικού αθλητή Βαχίντ Κιτσάρα, που είχε ως αποτέλεσμα τη νοσηλεία του πρωταθλητή μας, σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου.

Σήμερα, ο Γιάννης Τσουκαλάς μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και άνοιξε την καρδιά του, στη Ζήνα Κουτσελίνη και στους ανθρώπους της εκπομπής. Έφερε στο μυαλό του, τις θλιβερές σκηνές του περασμένου χειμώνα, και δηλώνει ότι έχει ξεχάσει αλλά δεν έχει συγχωρέσει τις άθλιες συμπεριοφορές των Σέρβων.

Ευχή όλων των Ελλήνων φιλάθλων, είναι να γυρίσει με έναν ακόμα τίτλο Παγκόσμιου Πρωταθλητή στις αποσκευές του, και αυτή τη φορά ο αγώνας να διεξαχθεί μέσα σε φίλαθλο πνεύμα, μακριά από τις τραγικές εικόνες του Νόβι Παζάρ.

Και φυσικά, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη, να τον φιλοξενήσει ξανά, αυτή τη φορά στο στούντιο της εκπομπής.