Λιάγκας: Το ραντεβού με τον ΑΝΤ1 και οι περικοπές

Θα συνεχίσουν και του χρόνου Κωνσταντάρας- Μαλέσκου;

Μπορεί στα προσωπικά του να διανύει μία πολύ καλή περίοδο καθώς η σχέση του με την Μαρία Αντωνά πάει από το καλό στο καλύτερο, όσον αφορά όμως τα επαγγελματικά ο Γιώργος Λιάγκας, σύμφωνα με πληροφορίες που ανέφερε στην εκπομπή Happy Day η Τζώρτζια Συρίχα, δεν ξέρει ακόμα αν θα καλημερίζει το κοινό μέσα από το «Πρωϊνό».

Αντωνά για Λιάγκα: «Εγώ φταίω που του έδωσα συμβουλές να αφήσει γένια!»

«Ο Λιάγκας αφήνει μούσι και κάνει τη δική του επανάσταση. Στο ραντεβού του με τον ΑΝΤ1, και έκαναν λόγο για περικοπές μπάτζετ. Αν του κάνουνε περικοπές, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες θα αποχωρήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον δούμε σε άλλο κανάλι γιατί οι πόρτες έκλεισαν» τόνισε η τηλεκριτικός με την Όλγα Λαφαζάνη να τονίζει πως ο παρουσιαστής ανέφερε μέσα από την εκπομπή του πως αν τον «δούμε ξυρισμένο σημαίνει πως θα έχει πάρει αποφάσεις για τη ζωή του». 

Όσο για το ποιος αναμένεται να τον αντικαταστήσει σε περίπτωση που φύγει, η τηλεκριτικός είπε:

«Μήπως το κενό που θα μείνει το αναπληρώσει η Καραβάτου και ο Φερεντίνος. Ο Φερεντίνος φεύγει από τον ΣΚΑΙ θα είναι ένα συναινετικό διαζύγιο».

Η ίδια αναφέρθηκε και στην αποχώρηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου από την ΣΚΑΙ τονίζοντας πως ένα από τα σενάρια διαδοχής είναι να αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής η Μπέττυ Μαγγίρα όχι όμως μόνη της αλλά με κάποιον παρουσιαστή. 

«Το ένα σενάριο είναι να αναλάβει η Μπέττυ Μαγγίρα δεν θα είναι όμως μόνη της και αναζητείται το ζευγάρι της. Θα πάνε στη θέση του Κώστα Τσουρού στο ΣΚΑΙ καθώς ο δημοσιογράφος αναμένεται να πάει στον ΑΝΤ1» δήλωσε. 

Πολλά έχουν ακουστεί για το δίδυμο Ιωάννα Μαλέσκου- Λάμπρου Κωνσταντάρα. Η τηλεκριτικός αναφέρει πως με την έλευση του Θέμη Μάλλη στη διοίκηση του Open αναμένεται να γίνουν αλλαγές. «Το σίγουρο είναι πως δεν θα συνεχίσουν μαζί» τόνισε. 
 

