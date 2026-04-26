Αντωνά για Λιάγκα: «Εγώ φταίω που του έδωσα συμβουλές να αφήσει γένια!»

Η Μαρία Αντωνά παραδέχτηκε στον αέρα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» ότι συμβούλεψε τον Γιώργο Λιάγκα να αφήσει γένια!

Το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή όπου συμμετέχει η δημοσιογράφος σχολίασαν το «φλερτ» που δέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας από τη Σοφία, το AI Ρομπότ.

Η Μαρία Αντωνά σχολίασε με αρκετό χιούμορ το εν λόγω απόσπασμα. Μάλιστα, η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως εκείνη κρύβεται πίσω από την αλλαγή που έχει κάνει στην εξωτερική του εμφάνιση το τελευταίο διάστημα ο Γιώργος Λιάγκας αφήνοντας γένια.

«Η αλήθεια είναι πως μου αρέσει ο ανταγωνισμός. Εγώ φταίω που έδωσα και συμβουλές να αφήσει γένια. Τον μπελά μου θα βρω στο τέλος. Εγώ του είπα να τα αφήσει γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι που γκριζάρουν τα μαλλιά και έχει γένια. Σοφάκι μου….» είπε η Μαρία Αντωνά.

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δυο χρόνια και πλέον δεν κρύβει τη σχέση του. Το Πάσχα το πέρασε στην Τήνο ανεβάζοντας φωτογραφίες στο Instagram.

Ο Γιώργος Λιάγκας έχει σπίτι στην Τήνο που επισκέπτεται συχνά. Η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε ότι αποτελούσε διαχρονικό της όνειρο να βρεθεί στο νησί αυτές τις ημέρες. «Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο. Ήταν όνειρό μου να βρεθώ στην Παναγιά της Τήνου αυτές τις ημέρες και ήταν πολύ ωραία. Πιστεύω πάρα πολύ, έχω μια πολύ ιδιαίτερη ψυχική σύνδεση με την Παναγία».

