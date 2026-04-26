Ρούλα Παπαθανασίου: Το νέο της τσιφτετέλι «Με Ζηλεύεις Πολύ»

Αισθητή την παρουσία της στα μουσικά δρώμενα κάνει τα τελευταία χρόνια η Ρούλα Παπαθανασίου, τόσο με την δισκογραφική και live παρουσία της, όσο και με το νέο της τραγούδι, που μόλις κυκλοφόρησε, με τίτλο «Με Ζηλεύεις Πολύ», και την υπογραφή των hit makers, Χριστόδουλου Σιγανού, Βαλεντίνο και Μάριου Καπότση.

Μια ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη λαϊκή ερμηνεύτρια, η Ρούλα Παπαθανασίου, απογειώνει με τη φωνή της και το ταπεραμέντο της, το «Με Ζηλεύεις Πολύ», που από το πρώτο κιόλας άκουσμά του, σε λικνίζει με τον ρυθμό του!

Σε μουσική του Χριστόδουλου Σιγανού και στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού, του dj Valentino και του Μάριου Καπότση, που κρύβονται πίσω από τα μεγαλύτερα σουξέ της ελληνικής δισκογραφίας, εμπιστεύτηκαν στην Ρούλα Παπαθανασίου, ένα τραγούδι, που θα αποτελέσει για εκείνη, μεγάλη μουσική «προίκα».

Για τις ανάγκες της οπτικοποίησης με την υπογραφή «3Β Μedia Production», η ερμηνεύτρια, «αφιερώνει» το «Με Ζηλεύεις Πολύ», σε ένα γοητευτικό cow boy, που υποδύεται καταπληκτικά, ο γνωστός πολίστας, Αλέξανδρος Παππάς, που έχει αγωνιστεί για τις μεγαλύτερες ομάδες, και τώρα με τον Απόλλωνα Σμύρνης!

Και τι συμβαίνει όταν κάποιος μας ζηλεύει πολύ; Η Ρούλα Παπαθανασίου, σου λέει τι πρέπει να κάνεις, και σε χορεύει για τα καλά, μέσα από το «Με Ζηλεύεις Πολύ». Απολαύστε το!