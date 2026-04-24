Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας»

Όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος σε νέα της συνέντευξη

Δείτε όσα είπε η Μαρία Αναστασοπούλου
  • Η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε για τον χωρισμό της από τον Γιάννη Κολοκυθά και την προσωπική της ζωή.
  • Δηλώνει ότι δεν έχει αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας, αλλά αναγνωρίζει ότι δεν είμαστε όλοι για όλα.
  • Ανέφερε ότι η σχέση της με τον πρώην σύντροφό της παραμένει καλή, συνεχίζουν να συνεργάζονται επαγγελματικά.
  • Δεν θεωρεί τον χωρισμό αποτυχία και πιστεύει ότι κάθε επιλογή μας μας προχωράει στη ζωή.
  • Αντιμετωπίζει τον χωρισμό με θετική διάθεση και απορρίπτει αρνητικά σχόλια για τη ζωή της.

Στο vidcast της Ναταλίας Αργυράκη Νέα γυναίκα μόνη, ΔΕΝ ψάχνει μίλησε η Μαρία Αναστασοπούλου, όπου, ανάμεσα σε άλλη, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή αλλά και τον χωρισμό της από τον Γιάννη Κολοκυθά.

Μαρία Αναστασοπούλου: «Έχω μετακομίσει 7 φορές τα τελευταία 12 χρόνια»

Οι σύντροφοι της δημοσιογράφου

Όπως είδαμε και στο απόσπασμα που προβλήθηκε μέσα από το Breakfast@Star, η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, δήλωσε: «Εγώ έχω κάνει πολύ συγκεκριμένες και λίγες σχέσεις στη ζωή μου, που αυτές οι σχέσεις κράτησαν πολλά χρόνια. Μια εξ αυτών και η πιο γνωστή στον κόσμο, διήρκεσε σχεδόν 11 χρόνια (σ.σ. με τον δημοσιογράφο Γιάννη Κολοκυθά). Αν κάνεις μια αφαίρεση... 11 χρόνια ήταν με έναν άνθρωπο με τον οποίο μεγαλώσαμε μαζί, στην πραγματικότητα... δεν έχω αποκλείσει τη δημιουργία οικογένειας, αλλά θα πω ότι δεν είμαστε όλοι για όλα».

Μαρία Αναστασοπούλου: Η ζωή μετά τον χωρισμό

Επιπλέον, η γνωστή δημοσιογράφος τόνισε: «Πολλές φορές, όταν ένας άνθρωπος παίρνει διαζύγιο, ακούω τη φράση "αν θα ξαναφτιάξεις τη ζωή σου... Μου χτυπάει τόσο πολύ άσχημα. Είναι σαν να θεωρεί ο απέναντί σου ότι η ζωή σου είναι χαλασμένη κι η δική του φτιαγμένη, επειδή παραμένει σε έναν γάμο. Όλο αυτό είναι λάθος. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η σχέση που έχεις με αυτόν τον άνθρωπο (που χωρίζεις). Εμείς από τη στιγμή που χωρίσαμε με τον Γιάννη, εξακολουθήσαμε φουλ να είμαστε ο ένας στη ζωή του άλλου. Κάνουμε μαζί ραδιόφωνο, δεν άλλαξε τίποτα από όλα αυτά. Όμως δεν άφησα κάποιο περιθώριο για να μου έρθει ο αρνητισμός και τα αρνητικά σχόλια με αυτήν την υπόνοια. Αυτά τα σχόλια δεν είναι από ενδιαφέρον αλλά από κουτσομπολιό». 

Κολοκυθάς για σχέση με Αναστασοπούλου: «Η αγάπη θα υπάρχει για πάντα»

Στο ίδιο πλαίσιο η Μαρία Αναστασοπούλου συμπλήρωσε: «Δεν αισθάνθηκα τον χωρισμό μου αποτυχία σε καμία περίπτωση. Εγώ αισθάνομαι ότι η κάθε επιλογή μας -γιατί ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα στα φέρει η ζωή- μας πάει παρακάτω. Εκείνη τη στιγμή βλέπεις μαύρη μαυρίλα, ότι μας έχει βρει το μεγαλύτερο κακό. Σας καταλαβαίνω αν το αισθάνεστε. Μας έχει βρει τεράστιο κακό, πώς τα πράγματα ήρθαν έτσι; Όταν όμως αφήσεις τον εαυτό σου να αισθανθεί, να εκφράσεις το συναίσθημα ή όχι, δεν υπάρχει κανόνας ότι "Μένω στο σπίτι και πρέπει να κλαίω κάθε μέρα". Εγώ δεν έμεινα καθόλου στο σπίτι, το διαχειρίστηκα και νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βρει τον τρόπο να το διαχειριστεί».

