Πρίγκιπας Λούις: Γενέθλια με σπιτική τούρτα της μαμάς Κέιτ

Μεγάλες χαρές είχε το πριγκιπικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας καθώς ο μικρότερος γιος τους ο Λούις , ο βενιαμίν της οικογένειας γεννήθηκε στις 23 Απριλίου του 2018, στην πτέρυγα Lindo του Νοσοκομείου St Mary στο Λονδίνο έγινε οκτώ ετών.

Ο Λούις γιόρτασε 2 φορές. Μία στο σχολείο(σ.σ: το Lambrook στο Μπερκσάιρ) που φοιτούν τα δύο του αδέρφια ο 12χρονος πρίγκιπας Τζωρτζ και η 10 χρονη Σάρλοτ και μία στο σπίτι.

Ο Γούλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον αποφάσισαν να γιορτάσουν τα γενέθλια του γιου τους στο σπίτι διοργανώνοντας μία βραδιά μόνο για εκείνον. Ο γαλαζοαίματος έλαμπε από ευτυχία καθώς απόλαυσε και την τούρτα που έφτιαξε με τα χεράκια της η Κέιτ.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας άλλωστε σε παλαιότερες συνεντεύξεις της έχει δηλώσει πως λατρεύει τη ζαχαροπλαστική και μάλιστα είναι η ίδια που κάθε χρόνο φτιάχνει τις τούρτες των παιδιών της.

Εκτός από την απολαυστική τούρτα οι γονείς του γαλαζοαίματου δημοσιεύσαν ένα ολοκαίνουργιο πορτραίτο του 8χρονου πρίγκιπα που τραβήχτηκε από τον διάσημο φωτογράφο Ματ Πόρτεους ο οποίος είναι και έμπιστος της οικογένειας.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών στην Κορνουάλη και δημοσιεύτηκε από τη λεζάντα: "Χρόνια πολλά, Λούις! Γίνεσαι 8 σήμερα!”Ο μικρός Λούις στη φωτογραφία χαμογελάει φορώντας ένα μπλε πλεκτό με φερμουάρ, με λευκές και πορτοκαλί λεπτομέρειες.

Στο Παλάτι θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες μέρες χαράς το βασιλικό ζευγάρι θα γιορτάσει την 15η επέτειο του γάμου ενώ στις 2 Μαΐου, η πριγκίπισσα Σάρλοτ θα γιορτάσει τα 11α γενέθλιά της.