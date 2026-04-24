Μικρούτσικος κατά εκπομπής «Το πρωινό»: «Ήταν εγκληματικό»

«Ήταν ό, τι χειρότερο έχει γίνει στην τηλεόραση» σχολίασε ο παρουσιαστής

Με αφορμή το εξώδικο που έστειλε η Σοφία Μαριόλα ότι θα κινηθεί νομικά εναντίων  οποιουδήποτε παραβιάζει προσωπικά δεδομένα της ίδιας και ανθρώπων από το περιβάλλον της, ο Ανδρέας Μικρούτσικος θυμήθηκε το περιστατικό όπου μία δημοσιογράφος από την εκπομπή “Το πρωινό” έδειξε στον Στράτο Τζώρτζογλου φωτογραφίες της Σοφίας Μαριόλα με τον νέο της σύντροφο.

Τότε ο Στράτος Τζώρτζογλου τα έχασε και λίγες μέρες μετά καλεσμένος στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” αποκάλυψε πως αυτό ήταν για εκείνον “Μαχαιριά στην καρδιά” αφού δεν ήξερε πως η πρώην σύζυγός του έχει προχωρήσει.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος τόνισε χαρακτηριστικά πως αυτό ήταν ό, τι χειρότερο έχει γίνει στην τηλεόραση και πως ο ίδιος ντράπηκε όταν το είδε!

«Δεν νομίζω να έχει γίνει χειρότερο πράγμα στην τηλεόραση από αυτό που το έκαναν… Ντράπηκα που έχω περάσει το κατώφλι της. Να του λένε ότι η γυναίκα του, η κοπέλα του…

Ξέρω τι έχει γίνει, αλλά θυμήθηκα πάλι το γεγονός, είναι ανεπίτρεπτο και εγκληματικό! Εγώ μίλησα για την τηλεοπτική εκπομπή, για την ερώτηση που έκαναν…» δήλωσε χαρακτηριστικά.

