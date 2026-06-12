Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πέρασε χρόνο με τους δύο γιους της σε γνωστή πλαζ της Βουλιαγμένης, εκμεταλλευόμενη τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών.

Στις εικόνες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια ποζάρει στην παραλία και σε ένα από τα στιγμιότυπα κρατά δροσιστικό ποτό καρύδας. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη φράση «Good times and tan lines».

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Τα τελευταία χρόνια η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει δημιουργήσει οικογένεια με τον επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο γιους. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αυτό το διάστημα έχει αφιερωθεί κυρίως στον ρόλο της ως μητέρα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής στο μέλλον.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κι ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος στη Νάξο με τους γιους τους /Φωτογραφία Instagram

Η αναφορά στον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

Σε παλιότερη τηλεοπτική συνέντευξή της στη Ναταλία Γερμανού, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε μιλήσει για τον σύζυγό της και για τον τρόπο που εξελίχθηκε η σχέση τους. «Εννοείται ότι ο Βασίλης είναι ξεχωριστός. Οδηγηθήκαμε σε αυτό που είμαστε σήμερα. Ταιριάζαμε, περνάγαμε καλά, βγήκαν όλα αβίαστα. Δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, τον ήξερα κοινωνικά, πολύ λίγο. Πήγαινα στα μαγαζιά του σαν πελάτισσα, είχε τύχει να γνωριστούμε, ήταν και λίγο ζωηρούλης, όχι ότι είχαμε πει πολλές κουβέντες. Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ποτέ (σ.σ. ότι θα είμαστε μαζί), μέχρι που πέρασε! Νομίζω ότι πέρασε από το μυαλό του Βασίλη πρώτα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.