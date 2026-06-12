Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τα πρώτα της καλοκαιρινά ενσταντανέ με μπικίνι!

Πήγε για μπάνιο στη Βουλιαγμένη με τα παιδιά της

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απολαμβάνει καλοκαιρινές στιγμές με τους δύο γιους της στη Βουλιαγμένη.
  • Ανάρτησε φωτογραφίες στο Instagram με μπικίνι και δροσιστικό ποτό καρύδας.
  • Είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και έχουν δύο γιους.
  • Αυτή την περίοδο εστιάζει στον ρόλο της ως μητέρα, με πιθανή τηλεοπτική επιστροφή στο μέλλον.
  • Μίλησε για τη σχέση της με τον Βασίλη, τονίζοντας την αβίαστη εξέλιξή της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πέρασε χρόνο με τους δύο γιους της σε γνωστή πλαζ της Βουλιαγμένης, εκμεταλλευόμενη τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τα πρώτα της καλοκαιρινά ενσταντανέ με μπικίνι!

Στις εικόνες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια ποζάρει στην παραλία και σε ένα από τα στιγμιότυπα κρατά δροσιστικό ποτό καρύδας. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη φράση «Good times and tan lines».

Σπυροπούλου: Η τηλεοπτική επιστροφή & η ατάκα Γαβαλά για «ανταγωνίστρια»

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Τα τελευταία χρόνια η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει δημιουργήσει οικογένεια με τον επιχειρηματία Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο γιους. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αυτό το διάστημα έχει αφιερωθεί κυρίως στον ρόλο της ως μητέρα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής στο μέλλον. 

Σπυροπούλου: Το πολύχρωμο jumpsuit που απογείωσε το καλοκαιρινό της στιλ

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κι ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος στη Νάξο με τους γιους τους

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κι ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος στη Νάξο με τους γιους τους /Φωτογραφία Instagram

Η αναφορά στον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

Σε παλιότερη τηλεοπτική συνέντευξή της στη Ναταλία Γερμανού, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε μιλήσει για τον σύζυγό της και για τον τρόπο που εξελίχθηκε η σχέση τους. «Εννοείται ότι ο Βασίλης είναι ξεχωριστός. Οδηγηθήκαμε σε αυτό που είμαστε σήμερα. Ταιριάζαμε, περνάγαμε καλά, βγήκαν όλα αβίαστα. Δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, τον ήξερα κοινωνικά, πολύ λίγο. Πήγαινα στα μαγαζιά του σαν πελάτισσα, είχε τύχει να γνωριστούμε, ήταν και λίγο ζωηρούλης, όχι ότι είχαμε πει πολλές κουβέντες. Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ποτέ (σ.σ. ότι θα είμαστε μαζί), μέχρι που πέρασε! Νομίζω ότι πέρασε από το μυαλό του Βασίλη πρώτα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

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