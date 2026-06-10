Σπυροπούλου: Το πολύχρωμο jumpsuit που απογείωσε το καλοκαιρινό της στιλ

Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο opening του νέου εστιατορίου του συζύγου της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου παρευρέθηκε στο grand opening του νέου εστιατορίου του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου στη Βούλα.
  • Η παρουσιάστρια εντυπωσίασε με ένα πολύχρωμο εμπριμέ jumpsuit, που συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα και διακριτικά αξεσουάρ.
  • Η εμφάνισή της συνδύασε κομψότητα και φρεσκάδα, αποδεικνύοντας ότι το καλοκαιρινό glamour δεν απαιτεί φορέματα.
  • Η ατμόσφαιρα της βραδιάς ήταν καλοκαιρινή, με μουσική και θέα στη θάλασσα, προσελκύοντας πλήθος καλεσμένων.
  • Η Σπυροπούλου έδειχνε ιδιαίτερα ευτυχισμένη στο πλευρό του συζύγου της, σε μια σημαντική επαγγελματική στιγμή.

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη λάμψη, αγαπημένα πρόσωπα και κοσμικές παρουσίες πραγματοποιήθηκε στα νότια προάστια, με αφορμή το grand opening του νέου εστιατορίου του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου στην παραλία της Βούλας.

Σπυροπούλου: Το πολύχρωμο jumpsuit που απογείωσε το καλοκαιρινό της στιλ

Από το πλευρό του γνωστού επιχειρηματία δε θα μπορούσε να λείπει η σύζυγός του, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία έδωσε το «παρών» στην ξεχωριστή αυτή βραδιά και τράβηξε τα βλέμματα με την εντυπωσιακή εμφάνισή της.

 

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Το opening συγκέντρωσε πλήθος καλεσμένων από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και κοσμικό χώρο, με το νέο hot spot της αθηναϊκής ριβιέρας να φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της σεζόν. Η ατμόσφαιρα ήταν άκρως καλοκαιρινή, με φόντο τη θάλασσα, τη μουσική και τη μοναδική θέα που προσφέρει η περιοχή.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έδειχνε πιο ευτυχισμένη από ποτέ, καθώς βρέθηκε στο πλευρό του συζύγου της σε μία ιδιαίτερα σημαντική επαγγελματική στιγμή για εκείνον. Η παρουσιάστρια πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό, ενώ δεν έλειψαν και οι κοινές φωτογραφίες με φίλους και συνεργάτες που βρέθηκαν στο λαμπερό event.

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Σπυροπούλου: Το πολύχρωμο jumpsuit που απογείωσε το καλοκαιρινό της στιλ

Όπως είδαμε μέσα από τις αναρτήσεις που δημοσιεύτηκαν στα social media, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε για τη βραδιά ένα look διαφορετικό από αυτά που μας έχει συνηθίσει στις επίσημες εμφανίσεις της.

Αντί για κάποιο μακρύ βραδινό φόρεμα, η παρουσιάστρια επέλεξε ένα εντυπωσιακό εμπριμέ jumpsuit, αποδεικνύοντας πως το καλοκαιρινό glamour δεν χρειάζεται απαραίτητα φορέματα για να ξεχωρίσει. Το outfit συνδύαζε έντονες αποχρώσεις του φούξια, του μωβ, του μπλε, του κόκκινου και του μαύρου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα fashion αποτέλεσμα που θύμιζε έργο τέχνης.

Το σχέδιο με τη halter λαιμόκοψη ανέδειξε τους ώμους και το ντεκολτέ της, ενώ η αέρινη γραμμή του ρούχου χάριζε κομψότητα και κίνηση σε κάθε της βήμα. Τα γεωμετρικά μοτίβα και οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις έδωσαν έναν πιο μοντέρνο και τολμηρό χαρακτήρα στην εμφάνισή της, χωρίς να χάνει τη θηλυκότητα που τη χαρακτηρίζει.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και ο τρόπος με τον οποίο συνδύασε το outfit της. Η Κωνσταντίνα επέλεξε ψηλοτάκουνα πέδιλα σε αποχρώσεις που ταίριαζαν αρμονικά με το σύνολο, ενώ κράτησε διακριτικά τα υπόλοιπα αξεσουάρ, επιτρέποντας στο jumpsuit να πρωταγωνιστήσει.

Σπυροπούλου: Το πολύχρωμο jumpsuit που απογείωσε το καλοκαιρινό της στιλ

Σε ό,τι αφορά το beauty look της, η παρουσιάστρια επέλεξε ένα φωτεινό μακιγιάζ με έμφαση στη λαμπερή επιδερμίδα και στα μάτια, ενώ τα ξανθά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα κομψό χτένισμα με χαλαρές τούφες να πλαισιώνουν το πρόσωπό της. Τα λαμπερά σκουλαρίκια ολοκλήρωσαν ιδανικά την εμφάνισή της, προσθέτοντας την απαραίτητη δόση βραδινού glamour.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει απασχολήσει με τις στιλιστικές της επιλογές, ωστόσο η συγκεκριμένη εμφάνιση ξεχώρισε καθώς συνδύασε την κομψότητα με τη φρεσκάδα και την ανεπιτήδευτη καλοκαιρινή διάθεση. Το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα ταιριαστό με το σκηνικό της βραδιάς και το παραθαλάσσιο περιβάλλον του νέου εστιατορίου.

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