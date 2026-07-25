«Επιμένει» η κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, κι ο καιρός θα είναι άστατος. Από το μεσημέρι του Σαββάτου 25/7 αναμένεται να υποχωρήσουν τα φαινόμενα και να καλυτερεύσει το σκηνικό.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23-07-2026 1100 τοπική ώρα με κόκκινη προειδοποίηση, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη θα συνεχιστεί μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σε Red Code παραμένουν ωστόσο η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, Θάσου, Έβρου (νήσος Σαμοθράκη) Λήμνου και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Καιρός: Η πρόγνωση για σήμερα, Σάββατο 25/7

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και νωρίς το πρωί έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά τμήματα σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Μαγνησία (κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια) τις πρώτες ώρες, στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα σταματήσουν.

Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια παραθαλάσσια πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 και στην Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Λήμνο θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 και τοπικά στα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-07-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-07-2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

