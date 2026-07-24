Καλοκαίρι στο βουνό: 4+1 προορισμοί για διακοπές σε ορεινούς προορισμούς

Ορεινά χωριά που συνδυάζουν τη φύση με τα δροσερά κρυστάλλινα νερά

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Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: eurokinissi
Λίμνη Πλαστήρα: Η «Μικρή Ελβετία» που σε «κερδίζει» από την πρώτη ματιά / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καλοκαιρινές διακοπές στο βουνό προσφέρουν ηρεμία και φυσική ομορφιά, ιδανικές για εναλλακτικές αποδράσεις.
  • Προτεινόμενοι προορισμοί: Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο, Κόνιτσα, Λίμνη Πλαστήρα, Παλαιός Παντελεήμονας και Μεγάλο Χωριό.
  • Τα χωριά προσφέρουν δραστηριότητες όπως πεζοπορία, κολύμπι σε καθαρά νερά και γευστική τοπική κουζίνα.
  • Η περιοχή του Ζαγορίου και οι Πύργοι της Αστράκας είναι ιδανικοί για εξερεύνηση και ηρεμία.
  • Η Λίμνη Πλαστήρα συνδυάζει βουνό και νερό, προσφέροντας δραστηριότητες όπως κανό και πεζοπορία.

Καταπράσινη φύση, δροσερά κρυστάλλινα νερά και ορεινά παραδοσιακά χωριά. Οι καλοκαιρινές διακοπές στο βουνό προσφέρουν ηρεμία και απολαυστικές στιγμές σε μοναδικής ομορφιάς τοπία. 

Εάν είστε λάτρεις των εναλλακτικών διακοπών, με μικρότερο budget, σας προτείνουμε ξεχωριστούς προορισμούς για να βιώσετε τις πιο τέλειες διακοπές αυτό το καλοκαίρι.

5+1 λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες για μπάνιο το καλοκαίρι!

Χωριά βγαλμένα από καρτ ποστάλ με λίμνες και ποτάμια για δροσερές βουτιές, καθώς και απολαυστικό φαγητό, που τα καθιστούν ιδανικές επιλογές για να ταξιδέψετε με φίλους, με το/τη σύντροφό σας, αλλά και με όλη την οικογένεια. 

 

 

Μικρό και Μεγάλο Πάπιγκο

Δύο πανέμορφα χωριά, που μπορεί να μην έχουν κοντά τους θάλασσα, αλλά θα σας προσφέρουν αξέχαστες στιγμές βουτώντας στα πεντακάθαρα νερά του Βοϊδομάτη, όπου στο γεφύρι της Αρίστης μπορείτε να απλώσετε την πετσέτα σας κάτω από πανύψηλα πλατάνια και να χαρείτε τη δροσιά του. Επιπρόσθετα, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε και τις Κολυμπήθρες, στο ρέμα του Ρογκοβού μέσα στο φαράγγι, όπου θα εντυπωσιαστείτε από τη μαγευτική φύση. 

 

 

Στα χωριά μικρό και μεγάλο Πάπιγκο θα συναντήσετε πετρόχτιστα σπίτια, καλντερίμια από πέτρα, πολύχρωμα λουλούδια που σπάνε τη μονοτονία του γκρι, ενώ περιβάλλονται από καταπράσινη φύση.

Εάν φέτος το καλοκαίρι δεν έχετε στο πρόγραμμά σας να επισκεφθείτε κάποιο νησί, τότε τα χωριά αυτά θα σας αποζημιώσουν και με το παραπάνω. Δείτε από κοντά τους εντυπωσιακούς Πύργους της Αστράκας και απολαύστε την ησυχία στην υπέροχη φύση. 

 

 

Τέλος, εάν σας αρέσει η εξερεύνηση, μπορείτε να κάνετε οδικώς μία περιήγηση και στα γύρω Ζαγοροχώρια, τα οποία είναι όλα πραγματικά πανέμορφα και θα τα χαρείτε με πολύ λιγότερο κόσμο. Φυσικά, και για τους λάτρεις της πεζοπορίας, η περιοχή φημίζετε για τις μοναδικές διαδρομές, μικρές ή μεγάλες, όπου θα βιώσετε μία μοναδική εμπειρία (όπως αυτή που οδηγεί στο καταφύγιο της Αστράκας και τη Δρακόλιμνη της Τύμφης). 

Κόνιτσα

Η Κόνιτσα βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων, δίπλα στον ποταμό Αώο και περιβάλλεται από υπέροχες δασωμένες πλαγιές. Κατηφορίστε το πρωί στο ποτάμι με τον καφέ σας, κάντε μία δροσερή βουτιά στα πεντακάθαρα νερά του και απολαύστε τη μοναδική φύση της περιοχής.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Περιηγηθείτε στα σοκάκια με τα πέτρινα αρχοντόσπιτα και σταματήστε για ένα γευστικό μεζέ και τσίπουρο κάτω από τα πελώρια πλατάνια της κεντρικής πλατείας.

Εάν είστε λάτρεις της περιπέτειας, τότε μία μικρή πεζοπορία μέσα στο δάσος, όπως αυτή προς το εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας, που χαρίζει απίθανη θέα στην Κόνιτσα και την κοιλάδα του Αώου θα σας χαρίσει μοναδικές στιγμές μέσα στην πληθωρική φύση της περιοχής. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Τέλος, μπορείτε να οδηγήσετε έως το γεφύρι της Κλειδωνιάς, στον Βοϊδομάτη, με τα τεράστια πλατάνια και να χαλαρώσετε κάτω από τη σκιά. 

Η κρυφή παραλία «διαμάντι» της Αττικής - Σαν να βρίσκεσαι σε νησί!

Λίμνη Πλαστήρα

Μία υπέροχη επιλογή για τις φετινές καλοκαιρινές σας διακοπές αποτελεί η λίμνη Πλαστήρα, αφού συνδυάζει το πανέμορφο ορεινό τοπίο με ελατοσκέπαστες πλαγιές, αλλά και το υγρό στοιχείο, που προσφέρει τη δυνατότητα για βουτιές. Πραγματοποιήστε πεζοπορίες μέσα στα έλατα, κάντε ηλιοθεραπεία πλάι στη λίμνη (στην πλαζ Πεζούλας ή στην πλαζ Λαμπερού), κάντε κανό στη λίμνη και ποδήλατο στα δρομάκια γύρω από αυτήν, δροσιστείτε στο ρέμα Καριτσιώτης που εκβάλλει στη λίμνη και περπατήστε έως τον καταρράκτη Ανθοχωρίου, απολαμβάνοντας της ομορφιές της φύσης. 

 

 

Ως βάση σας για να εξερευνήσετε την περιοχή επιλέξτε το  κλασικό ορεινό χωριό του Νεοχωρίου. Μπορείτε επίσης να ανεβείτε μέχρι το καταφύγιο Αγράφων και να περπατήσετε ως την κορυφή Τέμπλα, αγναντεύοντας ένα «πάπλωμα» από βουνοκορφές και έλατα, ή να διασχίσετε το φράγμα του ποταμού Ταυρωπού, μήκους 220 μέτρων.

 

 

Τέλος, μπορείτε να επισκεφθείτε τα γύρω χωριά, όπως την όμορφη Νεράιδα, την Καρίτσα με το μοναστήρι της Παναγιάς της Πελεκητής, χτισμένο πάνω στον βράχο με μοναδική θέα στη λίμνη, τη Φυλακτή στα 1.000 μέτρα υψόμετρο και τον Μπελοκομίτη.

Παλαιός Παντελεήμονας

Στις παρυφές του Ολύμπου, σε υψόμετρο 700 μέτρων, και μόλις 8 χιλιόμετρα από την παραλία του Πλαταμώνα, υπάρχει ένα χωριό του οποίο συνδυάζει τη νυπέροχη φύση με τις βουτιές στη θάλασσα. Ο Παλαιός Παντελεήμονας είναι ένας μοναδικός προορισμός για καλοκαιρινές διακοπές στο βουνό, αφού είναι ένας γραφικός τόπος, με μαγευτική θέα στο Αιγαίο.

 

 

Ο Παλαιός Παντελεήμονας περιβάλλεται από καταπράσινη φύση και, φυσικά, το γεγονός ότι βρίσκεται στις πλαγιές του Ολύμπου του δίνει επιπλέον πόντους ατμόσφαιρας.

 

Απολαύστε έναν χαλαρό καφέ στην πλατεία, κάντε βόλτες στο χωριό και στα μονοπάτια του και ηλιοθεραπεία στην ακτή του Πλαταμώνα. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το κάστρο του Πλαταμώνα, με τον εντυπωσιακό πύργο, ενώ εάν σας αρέσει η οδήγηση, μπορείτε να βρεθείτε σε μισή ώρα στο Δίον, περπατώντας στην ιερή πόλη των Μακεδόνων, έναν αρχαιολογικό χώρο έκτασης 1.500 στρεμμάτων.

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Μεγάλο Χωριό

Εάν επιλέξετε την Ευρυτανία φέτος το καλοκαίρι για τις διακοπές σας, τότε το Μεγάλο Χωριό είναι η τέλεια επιλογή για διαμονή, αφού προσφέρει απομόνωση, αλλά και δυνατότητα για πιο κοσμικές βόλτες. Απέχει από το Καρπενήσι περίπου 13 χιλιόμετρα, περιβάλλεται από έλατα, ενώ δίπλα του κυλά και ο Καρπενησιώτης ποταμός, στον οποίο μπορείτε να δροσιστείτε και να παίξετε με το νερό.

Βέβαια, αξίζει με το παραπάνω να οργανώσετε μια επίσκεψη στο εντυπωσιακό φαράγγι Πάντα Βρέχει.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Το Μεγάλο Χωριό ενδείκνυται για βόλτες στα πλακόστρωτα σοκάκια, με τις όμορφες πέτρινες κατοικίες και καφέ και γαλακτομπούρεκο στην πλατεία με τα πλατάνια. Τέλος, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξορμήσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως στο καταφύγιο της Καλιακούδας για συγκλονιστική θέα, στο παραμυθένιο Παλιό Μικρό Χωριό με τη μικρή του λιμνούλα κ.λπ.

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