Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο Καστοριάς από το περασμένο Σάββατο 18/7, μετά την εισαγωγή αρκετών ατόμων με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, που όπως αποδείχθηκε προκλήθηκαν εξαιτίας λοίμωξης από σαλμονέλα.
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Περισσότερα από 10 άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση. Αρκετά παιδιά νοσηλεύτηκαν με υψηλό πυρετό πάνω από 40°C, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία και στους γιατρούς.
Οι ασθενείς παρέμειναν στο νοσοκομείο για λίγες ώρες νοσηλείας και πλέον η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.
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Πάντως, αρκετά από τα άτομα που νόσησαν είχαν βρεθεί τις τελευταίες μέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά αυτά με την κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος, σύμφωνα με πληροφορίες και με καταγγελίες γονέων, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.
Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένο επιδημιολογικό παράγοντα. Ο ΕΟΔΥ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα αποτελέσματα.