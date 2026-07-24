Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά - Πάνω από 10 άτομα στο νοσοκομείο

Εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας- Έχει συλλέξει δείγματα ο ΕΟΔΥ

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Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ
Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά- Πάνω από 10 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο/ βίντεο Kοινωνία Ώρα Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξημένη ετοιμότητα στο νοσοκομείο Καστοριάς λόγω κρουσμάτων σαλμονέλας.
  • Πάνω από 10 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας εισήχθησαν στο νοσοκομείο.
  • Πολλά παιδιά παρουσίασαν υψηλό πυρετό πάνω από 40°C.
  • Οι ασθενείς νοσηλεύτηκαν για λίγες ώρες και η κατάσταση τους είναι καλή.
  • Υπάρχουν αναφορές για κοινή κατανάλωση προϊόντος, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί η πηγή μόλυνσης.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο Καστοριάς από το περασμένο Σάββατο 18/7, μετά την εισαγωγή αρκετών ατόμων με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, που όπως αποδείχθηκε προκλήθηκαν εξαιτίας λοίμωξης από σαλμονέλα

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Περισσότερα από 10 άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση. Αρκετά παιδιά νοσηλεύτηκαν με υψηλό πυρετό πάνω από 40°C, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία και στους γιατρούς. 

Οι ασθενείς παρέμειναν στο νοσοκομείο για λίγες ώρες νοσηλείας και πλέον η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

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Πάντως, αρκετά από τα άτομα που νόσησαν είχαν βρεθεί τις τελευταίες μέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά αυτά με την κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος, σύμφωνα με πληροφορίες και με καταγγελίες γονέων, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένο επιδημιολογικό παράγοντα. Ο ΕΟΔΥ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα αποτελέσματα.
 

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