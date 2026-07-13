Συναγερμός στη Λαμία: Πάνω από 20 κρούσματα στο νοσοκομείο με σαλμονέλα

12 ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία - 20 άτομα στο νοσοκομείο από την Παρασκευή / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Λαμία, πάνω από 20 κρούσματα σαλμονέλας επιβεβαιώθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο, με 12 ασθενείς να νοσηλεύονται.
  • Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν διάρροια, εμετούς και πυρετό, και συνδέονται πιθανώς με μολυσμένο τρόφιμο.
  • Οι υγειονομικές αρχές ξεκινούν ελέγχους σε καταστήματα εστίασης για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης.
  • Η πιθανότερη αιτία φαίνεται να είναι παρτίδα κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή.
  • Συστήνεται προσοχή στην κατανάλωση τροφίμων και τήρηση κανόνων υγιεινής.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στη Λαμία η εμφάνιση πολλών κρουσμάτων σαλμονέλας μέσα σε λίγες ημέρες. Οι υγειονομικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί άμεσα, ενώ ο ΕΟΔΥ ενημερώθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση της λοίμωξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως και σήμερα περισσότεροι από 20 άνθρωποι προσήλθαν στα Επείγοντα Περιστατικά του νοσοκομείου με συμπτώματα που παραπέμπουν σε σαλμονέλα. Τα πιο συχνά συμπτώματα ήταν διάρροια, εμετοί και πυρετός.

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Από αυτούς τους ασθενείς, οι 12 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου, ώστε να παρακολουθείται η κατάστασή τους και να λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι τα περιστατικά ενδέχεται να συνδέονται με μολυσμένο τρόφιμο. Η πιθανότερη εκδοχή που εξετάζεται είναι να πρόκειται για παρτίδα τροφίμου, πιθανότατα κοτόπουλου, η οποία διακινήθηκε από κοινό προμηθευτή σε καταστήματα εστίασης της περιοχής.

Οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από διαφορετικά καταστήματα. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι η πηγή της μόλυνσης ίσως δεν βρίσκεται σε ένα μόνο κατάστημα, αλλά σε προϊόν που χρησιμοποιήθηκε σε περισσότερα σημεία εστίασης.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας ανακοίνωσε ότι επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά η παρουσία σαλμονέλας. Αμέσως μετά ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκινούν ελέγχους σε καταστήματα εστίασης της περιοχής. Στόχος είναι να εντοπιστεί η ακριβής πηγή της μόλυνσης, να ελεγχθούν τα τρόφιμα και οι συνθήκες υγιεινής και, εφόσον χρειαστεί, να αποσυρθεί άμεσα το ύποπτο προϊόν από την κυκλοφορία.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Λαμίας

Στην ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ότι πάνω από 20 άτομα εξετάστηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό, ενώ 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί από πού προήλθε η διασπορά και αν υπάρχουν και άλλα άτομα που έχουν επηρεαστεί. Παράλληλα, συστήνεται προσοχή στην κατανάλωση τροφίμων και τήρηση των κανόνων υγιεινής μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

«Από την Παρασκευή (10/7) μέχρι και σήμερα στη Λαμία, πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό!

Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος».

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