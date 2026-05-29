Ιός του δυτικού Νείλου: Καμπανάκι ΕΟΔΥ - «Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια»

Τα μέτρα προστασίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.05.26 , 12:20 Καλό Τριήμερο, με συνταγή για γλυκό ψυγείου με μαρμελάδα φράουλα
29.05.26 , 12:16 Ιταλία: Συμμορία μεταναστών απήγαγε και βίαζε επί 72 ώρες τουρίστρια
29.05.26 , 12:09 Ετεοκλής Παύλου: «Είναι μια αλήθεια που με στενοχωρεί»
29.05.26 , 12:04 Τσουρός: «Αυτό που συνέβη φέτος δεν έχει συμβεί και πάρα πολλές φορές»
29.05.26 , 12:00 Μάθε τις πέντε ασκήσεις που χρειάζεσαι για να διατηρηθείς νέα
29.05.26 , 11:55 «Η Πρόταση»: Η Σάντρα Μπούλοκ και ο Ράιαν Ρέινολντς το Σάββατο στο Star!
29.05.26 , 11:39 Μαρία Ένεζλη: «Η Καραβάτου με τον Φερεντίνο έχουν χημεία»
29.05.26 , 11:31 «Δε γίνεσαι μητέρα επειδή γεννάς ένα παιδί, αλλά όταν το κρατάς αγκαλιά»
29.05.26 , 11:26 Σάλος με το site aliens.gov του Λευκού Οίκου για τους μετανάστες
29.05.26 , 11:23 Αναστασία Γιάμαλη: «Στη φετινή σεζόν βάζω θετικό πρόσημο»
29.05.26 , 11:18 Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
29.05.26 , 11:10 Ναταλία Αργυράκη: «Θαύμασα τον Κώστα Τσουρό για τη στάση του»
29.05.26 , 11:01 Ο αλλόκοτος κύριος Byrne έκλεισε τα 74 χρόνια, λίγο πριν έρθει στην Αθήνα
29.05.26 , 10:55 UM Wynwood 125: Η τιμή στην Ελλάδα του high wheel scooter
29.05.26 , 10:47 «Σπάνε» καρδιές στo MasterChef - «Έλειπε το στοιχείο της γεύσης»
Αρναούτογλου: «Έπασχα από ανηδονία. Είμαι τόσο δυστυχισμένος»
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Γενέθλια για τον Γιώργο Λιάγκα: Το τρυφερό φιλί της Αντωνά στο πάρτι του!
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
«Θα ζεις πάντα μέσα μου»: Συγκινεί ο Μαυρίδης απ' το μνήμα της αδερφής του
Ανησυχία για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Αλλάζει ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Πότε θα βρέξει στην Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pixabay
Ιός του δυτικού Νείλου: Δύο νέοι θάνατοι – Ένας στην εντατική / Alpha (αρχείου)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί για την επανεμφάνιση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα και συνιστά προληπτικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.
  • Από το 2010, έχουν καταγραφεί 2.184 κρούσματα στη χώρα, με 71% σοβαρές περιπτώσεις και 14% θανάτους.
  • Ο ιός μεταδίδεται κυρίως από μολυσμένα κουνούπια που προέρχονται από άγρια πτηνά.
  • Άτομα άνω των 50 ετών και με υποκείμενα νοσήματα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.
  • Συνιστάται η χρήση εντομοαπωθητικών και η αποφυγή στάσιμων νερών για περιορισμό των κουνουπιών.

Ο ΕΟΔΥ απευθύνει νέα προειδοποίηση προς τους πολίτες για την ανάγκη προστασίας από τα κουνούπια, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου εκτιμάται ότι θα εμφανιστεί ξανά και φέτος στην Ελλάδα.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι η λοίμωξη καταγράφεται κάθε χρόνο σε πολλές χώρες παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, κυρίως κατά τους μήνες αυξημένης παρουσίας κουνουπιών. Στη χώρα μας, κρούσματα εντοπίζονται σχεδόν ανελλιπώς από το 2010 και μετά, γεγονός που διατηρεί σε εγρήγορση τις υγειονομικές αρχές. Ο ΕΟΔΥ συνιστά τη λήψη προληπτικών μέτρων, όπως χρήση εντομοαπωθητικών και αποφυγή στάσιμων νερών.

Κρήτη: Εντοπίστηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου

Ιός του δυτικού Νείλου: Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ 

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) συστήνει να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος αναμένεται να επανακυκλοφορήσει και τη φετινή χρονιά.

Κρούσματα λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου καταγράφονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, κάθε χρόνο, κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Από το 2010 και μετά, εμφανίζονται κρούσματα σχεδόν κάθε χρόνο και στη χώρα μας. Από το 2010 έως το 2025 έχουν καταγραφεί στη χώρα μας συνολικά 2.184 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό (με μέσο ετήσιο αριθμό 123 κρούσματα), εκ των οποίων ποσοστό 71% αφορούσε σε πιο σοβαρά περιστατικά με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 301 ασθενείς (14%) είχαν θανατηφόρο κατάληξη. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και σε περισσότερους από τους μισούς Δήμους της χώρας, στο παρελθόν.

Βάσει των ιστορικών επιδημιολογικών δεδομένων, θεωρείται αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών και κατά την τρέχουσα περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών 2026 (όπως και σε κάθε περίοδο μετάδοσης).

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών). Οι άνθρωποι που μολύνονται δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους (με άμεση επαφή).

Πικροδάφνη: Οι κίνδυνοι δηλητηρίασης για τα παιδιά - Τι συστήνει ο ΕΟΔΥ

Στην πλειονότητά τους, τα άτομα που μολύνονται δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1%), τα άτομα που μολύνονται εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα). Άτομα

μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) και άτομα με ανοσοκαταστολή/ χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά και να παρουσιάσουν έως και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές. Η μεγάλη ηλικία αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου για σοβαρή νόσηση και θανατηφόρες επιπλοκές.

Ιός του δυτικού Νείλου: Καμπανάκι ΕΟΔΥ - «Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια»

Επειδή η επιδημιολογία του ιού είναι σύνθετη και καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός και θα εμφανισθούν κρούσματα, κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια εκ των προτέρων. Ως εκ τούτου, o ΕΟΔΥ συστήνει να λαμβάνετε επιμελώς ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών:

  • Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και περιβάλλοντος (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά/ ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.
  • Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά, καθώς εκεί αφήνουν τα αβγά τους τα κουνούπια. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάτε ουσιαστικά να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς σας χώρους (όπου δεν μπορούν να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές).

Σύψας: «Η εγκεφαλίτιδα είναι μια από τις σπάνιες επιπλοκές της γρίπης»

Συγκεκριμένα:

  • Ελέγχετε τακτικά και προσεκτικά αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα για ύπαρξη εστιών στάσιμων νερών και εξαλείψτε τις εστίες αυτές.
  • Όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό: αναποδογυρίστε τα ή καλύψτε τα ή ανανεώνετε το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
  • Καθαρίστε υδρορροές, φρεάτια και λούκια.
  • Καλύψτε με σήτα τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.

Προσοχή: Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας από κουνούπια με ιδιαίτερη συνέπεια, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά.

Σε κάθε περίοδο μετάδοσης, με στόχο την έγκαιρη εφαρμογή στοχευμένων μέτρων απόκρισης και πρόληψης, ο ΕΟΔΥ διενεργεί ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας και το κοινό, διερευνά άμεσα τα περιστατικά και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς και με τις αρχές τοπικής

αυτοδιοίκησης, οι οποίες θεσμικά εκτελούν τα προγράμματα ελέγχου των κουνουπιών. Οι συνιστώμενες δράσεις πρόληψης και απόκρισης περιγράφονται αναλυτικά στο «Σχέδιο Δράσης για τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου» του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έχει σκοπό την προτυποποιημένη εφαρμογή δράσεων για τη διαχείριση και μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού, βάσει εκτίμησης κινδύνου σε κάθε περιοχή. Ειδική διατομεακή Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας εκτιμά -σε πραγματικό χρόνο- όλα τα διαθέσιμα επιδημιολογικά και εντομολογικά δεδομένα και προβαίνει άμεσα σε εκτίμηση κινδύνου και ορισμό των «επηρεαζόμενων» περιοχών και περιοχών «υψηλού κινδύνου» (όπου λαμβάνονται και μέτρα για την ασφάλεια του αίματος).

Περισσότερες πληροφορίες και επιδημιολογικά δεδομένα για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/el/nosimata/metadotika/nosimata-kai-themata-ygeias/ios-dytikou-neilou.html?me=m3). Επίσης, μπορείτε να ενημερώνεστε για τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα (αριθμό κρουσμάτων σε επίπεδο Δήμου) από τις επικαιροποιημένες εβδομαδιαίες εκθέσεις επιτήρησης της λοίμωξης, που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ σε εβδομαδιαία βάση, καθόλη την περίοδο μετάδοσης του ιού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΔΥ
 |
ΟΔΗΓΙΕΣ
 |
ΙΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top