Κρήτη: Εντοπίστηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου

Σε εφαρμογή το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ

27.09.25 , 14:16
Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας - Βίντεο αρχείου Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. 

Πρόκειται για άνδρα 60 ετών σε ανοσοκαταστολή από χωριό του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ και πήγε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Ιός Δυτικού Νείλου: Συναγερμός στην Πάτρα από τα κρούσματα

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, πρόκειται για εγχώριο κρούσμα, καθώς ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ταξιδέψει.

Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένους ψεκασμούς στην περιοχή ενώ ήδη έχουν τοποθετηθεί παγίδες προκειμένου να συλλεχθούν κουνούπια που θα σταλούν για εξέταση στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Oι 7 «υψηλού κινδύνου» περιοχές στην Ελλάδα 

Μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, θα ξεκινήσει και ενημέρωση του πληθυσμού της περιοχής σε ό,τι αφορά στα στάσιμα νερά ή και στα πηγάδια, στα οποία επίσης θα γίνουν προνυμφοκτονίες.

«Καμπανάκι» ΕΟΔΥ για τον Ιό του Δυτικού Νείλου: Πώς να προφυλαχθείτε

«Δεν χρειάζεται πανικός, ωστόσο λόγω και του καιρού θα πρέπει οι πολίτες με κάποιο τρόπο να προστατεύονται από τα τσιμπήματα ειδικά μετά το σούρουπο, με ειδικές λοσιόν ή και με ρούχα που να σκεπάζουν τα γυμνά σημεία του σώματος» ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, ο οποίος προσέθεσε ότι το γεγονός πως δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει πληροφορία ή άλλη ένδειξη για άλλο κρούσμα, είναι καθησυχαστικό.
 

