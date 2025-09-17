Ιός Δυτικού Νείλου: Συναγερμός στην Πάτρα από τα κρούσματα

Τρεις ασθενείς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο

Iός Δυτικού Νείλου: Ποια τα συμπτώματα και ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο - Βίντεο αρχείου Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα από τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη Αχαΐα και την Ηλεία. 

Ιός του Δυτικού Νείλου: Oι 7 «υψηλού κινδύνου» περιοχές στην Ελλάδα

Τρεις ασθενείς νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Το πιο πρόσφατο κρούσμα εντοπίστηκε την Τρίτη στο Νεοχώρι. Λίγες μέρες νωρίτερα μια 70χρονη από την ίδια περιοχή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρή επιπλοκή εγκεφαλίτιδας. 

«Καμπανάκι» ΕΟΔΥ για τον Ιό του Δυτικού Νείλου: Πώς να προφυλαχθείτε

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται κι ένας 50χρονος από τον δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, ο οποίος εμφάνισε εγκεφαλίτιδα. 

Συνολικά, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή έχουν φτάσει τα τέσσερα από την αρχή του καλοκαιριού, με τις υγειονομικές αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να συστήνουν στους πολίτες μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.

Τσίμπημα κουνουπιού: Πότε είναι επικίνδυνο - Συμβουλές για να το αποφύγουμε

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών). Οι άνθρωποι που μολύνονται δε μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια ή σε άλλους ανθρώπους (με άμεση επαφή).

Στην πλειονότητά τους, τα άτομα που μολύνονται δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό (μικρότερο από 1%), τα άτομα που μολύνονται εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα). Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) και άτομα με ανοσοκαταστολή / χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά και -σε ένα ποσοστό- να παρουσιάσουν έως και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.

Δωρέαν εφαρμογές που διώχνουν κουνούπια και κατσαρίδες μέσω κινητού!

Ιός Δυτικού Νείλου: Πώς να προστατευτείτε

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ πρέπει να τηρούνται ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Iός Δυτικού Νείλου: Αναγκαία τα αντικουνουπικά - Τι λένε οι γιατροί

Συγκεκριμένα:

  • Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και περιβάλλοντος (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης), σήτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά/ ανεμιστήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχα.
  • Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθενά (έτσι, βοηθάτε ουσιαστικά στον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους).

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
 |
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
