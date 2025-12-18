ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι Χιλετζάκης και Λαμπράκης μετά τις απολογίες τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους τα δύο φερόμενα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης για το «πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Μύρων Χιλετζάκης και Γιώργος Λαμπράκης είχαν αρνηθεί νωρίτερα τις κατηγορίες εις βάρος τους.

Η απόφαση εξεδόθη λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (18/12), μετά από μία μαραθώνια διαδικασία, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Οι μαραθώνιες απολογίες

Τρεις ώρες κράτησε η απολογία του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη, όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η Τασούλα Παπανικολάου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μαζί με τον Μύρωνα Χιλετζάκη είχαν κεντρικό ρόλο στις αιτήσεις για παράνομες επιδοτήσεις, χρησιμοποιώντας μέσα σε πέντε χρόνια τέσσερα διαφορετικά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν ήμουν λογιστής σε κανένα κύκλωμα. Τα 13.000 ευρώ που πήρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν με νόμιμες διαδικασίες, με ακίνητα που ανήκουν στην οικογένειά μου. Έδωσα τον λογαριασμό μου στον Χ.Μ. για εξυπηρέτηση και μετέφερα τα χρήματα που πιστώθηκαν», ισχυρίστηκε ο λογιστής.

Αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι όλα ήταν νόμιμα.

Σημειώνεται ότι, τον δρόμο για τη φυλακή πήρε σήμερα και ο λογιστής στην εγκληματική οργάνωση των Γιαννιτσών, καθώς πάνω από 100 άτομα από την Κρήτη τον κατονόμασαν για μισθωτήρια σε βοσκοτόπια.

