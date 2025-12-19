Η ΑΕΚ από το 0-2 και προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League

«Θρίλερ» στη Νέα Φιλαδέλφεια

Πηγή: απε/μπε
Πρόκριση Με Buzzer Beater H ΑΕΚ
Με γκολ του Ντέρεκ Κουτέσα στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς στο 90+14΄, η ΑΕΚ νίκησε 3-2 με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρότι βρέθηκε πίσω 0-2 και προκρίθηκε απευθείας στους "16" του Conference League. Οι Μπαϊαράμ (30΄), Τσικάλντο (59΄) σημείωσαν τα γκολ της ρουμανικής ομάδας που προηγήθηκε 0-2, αλλά ο Βίντα στο 66΄ μείωσε, ο Κουτέσα ισοφάρισε και ο Γιόβιτς τοποθέτησε την Ένωση στην 3η θέση της League Phase.

Με κεκτημένη ταχύτητα από της πρόσφατες εμφανίσεις της, η ΑΕΚ μπήκε με σκοπό να αιφνιδιάσει τους αντιπάλους της και «άγγιξε» το σκοπό της όταν στο 3΄ ο Κοϊτά «σημάδεψε» το δοκάρι. Όμως στην πορεία του ματς η Κραϊόβα αποδείχτηκε «στρωμένη» ομάδα, άριστα προετοιμασμένη για το αποψινό ματς. Αφού απείλησε στο 27΄ με σουτ του Ετίμ που απέκρουσε Στρακόσα, άνοιξε το σκορ τρία λεπτά αργότερα. Μετά από ακόμα μία πολύ σπουδαία απόκρουση του Στρακόσα στην προσπάθεια του Ετίμ, ο Μπαϊαράμ πήρε το «ριμπάουντ» και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι Ρουμάνοι πλησίασαν πολύ κοντά σε δεύτερο γκολ στην κεφαλιά του Αλ Χαμλαουί (38΄) και το σουτ του Τέλες (45+1΄), ενώ η Ένωση είχε να αντιπαρατάξει μια κεφαλιά του Γιόβιτς στο 45΄ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ισένκο. 

Ίδια εικόνα και στο β΄ ημίχρονο με την ΑΕΚ να μπαίνει δυνατά και να πιέζει με ευκαιρίες του Γιόβιτς, χωρίς αποτέλεσμα. Αντίθετα, οι Ρουμάνοι έφτασαν σε δεύτερο γκολ με τον Τσικάλντο στο 59΄. Μετά από ατομική ενέργεια και φανταστικό τελείωμα, ο Ρουμάνος διεθνής έγραψε το 0-2 φέρνοντας την ομάδα του «αγκαλιά» με την πρόκριση. Στο 62΄ ο Βίντα με σωτήριο τάκλιν έσωσε την ΑΕΚ από το τρίτο γκολ και αμέσως μετά ο βετεράνος στόπερ ξαναέβαλε την ομάδα του στο παιχνίδι. Μετά από κόρνερ του Μαρίν ο Κροάτης με κεφαλιά μείωσε σε 1-2 στο 66΄.

Στο χρόνο που απέμεινε η ΑΕΚ πίεσε, χωρίς όμως να δημιουργήσει την κλασική ευκαιρία. Μέχρι το 8ο λεπτό των καθυστερήσεων όταν ο Ελίασον σέντραρε από δεξιά και ο Κουτέσα με εξαιρετική κεφαλιά ισοφάρισε. Το ματς δεν είχε τελειώσει. Στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βίντα δέχτηκε κλωτσιά στην περιοχή. Η φάση ελέγχθηκε μέσω VAR, το πέναλτι καταλογίστηκε και στο 90+14΄ ο Γιόβιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

 Οι δύο αλλαγές του Νίκολιτς χάρισαν στην Ένωση το πολύτιμο εισιτήριο της απευθείας «πτήσης» στους «16».

H ταυτότητα του αγώνα:

Κίτρινες: Βίντα, Κουτέσα, Ρότα - Μπαϊαράμ, Τέλες, Κρέτσου, Ισένκο, Μπάνκου 

Οι συνθέσεις:
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πήλιος (77΄ Πένραϊς), Πινέδα, Περέιρα (64΄ Ελίασον), Μαρίν (90+1΄ Γκρούγιτς), Μάνταλος (64΄ Κουτέσα), Κοϊτά, Γιόβιτς.

ΚΡΑΪΟΒΑ (Φιλίπε Κοέλιο): Ισένκο, Ρόμαντσουκ, Σκρέκλο, Μπάντελι, Τέλες (90+6΄ Μόγκος), Μπάνκου, Μεκβαμπισβίλι (90+6΄ Στεβάνοβιτς), Τσικάλντο (81΄ Ουρίι), Ετίμ (67΄ Μόρα), Μπαϊαράμ (81΄ Κρέτσου), Αλ Χαμλαουί 

Διαβάστε περισσότερα:
AEK
 |
CONFERENCE LEAGUE
Follow us:

