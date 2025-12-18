Θλίψη στη μόδα: Έφυγε από τη ζωή ο Άντονι Πράις

Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά έναν από τους πιο εμβληματικούς δημιουργούς του, τον Βρετανό σχεδιαστή Άντονι Πράις, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ο Πράις άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη βρετανική και διεθνή μόδα, έχοντας ντύσει κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως τον Ντέιβιντ Μπόουι και τον Άντριαν Φέρι των Roxy Music.

Τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του εξέφρασε δημόσια η εταιρεία 16Arlington, με την οποία ο σχεδιαστής είχε συνεργαστεί πρόσφατα. Μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, η εταιρεία έκανε λόγο για την απώλεια «ενός από τους πλέον επιδραστικούς Βρετανούς σχεδιαστές της γενιάς του». Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, Μάρκο Καπάλντο, σημείωσε πως η συνεργασία με τον Άντονι Πράις υπήρξε «τιμή και προνόμιο», προσθέτοντας ότι «το ταλέντο του ήταν ένα πραγματικό δώρο».

Ο θάνατος του Πράις ήρθε λιγότερο από έναν μήνα μετά την παρουσίαση της συλλογής που δημιούργησε σε συνεργασία με τη 16Arlington στο Λονδίνο μια επιστροφή στη μόδα ύστερα από απουσία τριών δεκαετιών, που είχε συγκινήσει τον χώρο.

Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα του Νικ Ρόουντς από τους Duran Duran, ο οποίος, μέσω Instagram, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον χαμό του «πολύ αγαπημένου φίλου» του. «Ήταν ένας οραματιστής δημιουργός μόδας με εξαιρετικές τεχνικές δεξιότητες. Κανείς δεν ενσάρκωσε το glam καλύτερα από τον Άντονι», έγραψε ο 63χρονος μουσικός.

Γεννημένος το 1945 στο Γιορκσάιρ της βόρειας Αγγλίας, ο Άντονι Πράις σπούδασε στο Bradford Art School και συνέχισε στο Royal College of Art, από όπου αποφοίτησε το 1968. Το 1979 ίδρυσε τη δική του επώνυμη φίρμα και ένα χρόνο αργότερα παρουσίασε το πρώτο του ντεφιλέ.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα της ποπ και ροκ μουσικής. Μεταξύ άλλων, σχεδίασε το εμβληματικό σακάκι που φορούσε ο Ντέιβιντ Μπόουι στο βίντεοκλιπ του τραγουδιού As The World Falls Down το 1986, αλλά και παντελόνια για τον Μικ Τζάγκερ.

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, ο Άντονι Πράις είχε αναλάβει και ρόλο επίσημου σχεδιαστή της βασίλισσας Καμίλα, συζύγου του βασιλιά Καρόλου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιρροή του στον χώρο της μόδας.