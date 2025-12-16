Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου φαίνεται πως δεν έχει τέλος, με τους δύο πρώην συντρόφους να ανταλλάσσουν αιχμηρά σχόλια μέσα από τα social media και να βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας.

Αφορμή για τον νέο γύρο αντιδράσεων στάθηκε μια απάντηση που έδωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε follower στο TikTok. Συγκεκριμένα, κάτω από ανάρτησή του, ένας χρήστης έγραψε: «Είμαι με την Ιωάννα Τούνη. Σε βλέπω από περιέργεια».

Η απάντηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου δεν άργησε και ήταν σαφώς ειρωνική: «Ευτυχώς είδα το προφίλ σου που ασχολείσαι με μαγεία. Καλά το πας… Ταιριάζετε», γράφοντας ένα σχόλιο που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και άνοιξε νέο κύκλο συζητήσεων.

Λίγο αργότερα, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο επίκεντρο για τη δική της απάντηση σε follower, με το θέμα αυτή τη φορά να αφορά τον 3χρονο γιο της, Πάρη, που έχει αποκτήσει με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Κάτω από ανάρτησή της, ένας χρήστης σχολίασε: «Το παιδί θα μεγαλώσει με τα ψυχολογικά που του δημιουργείτε».

Η influencer απάντησε χωρίς περιστροφές, με μια φράση που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «κόλαφος»: «Ψυχολογικά θα έχει, αν δε μπορεί να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμα».

Η απάντηση αυτή σχολιάστηκε έντονα τόσο στα social media όσο και στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, με το θέμα να προβάλλεται και στο Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα. Εκεί παρουσιάστηκαν τα τελευταία σχόλια των δύο πλευρών, δίνοντας νέα διάσταση στη δημόσια κόντρα τους.

Ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε, επισημαίνοντας την ευθύνη που φέρουν πρόσωπα με τόσο μεγάλη απήχηση στα social media. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το ώριμοι άνθρωποι εξετάζεται και για τους δυο. Αν ήταν μια ιδιωτική συνομιλία και να πει κάποιος στον Αλεξάνδρου κάτι στο καφενείο δικαιούται. Εδώ τώρα είναι δυο άνθρωποι με τεράστια απήχηση στα social και απαντώντας τοποθετήσεις ακολούθων τους ουσιαστικά τοποθετούνται».

Ο παρουσιαστής τόνισε, επίσης, πως η έντονη δημόσια έκθεση δυσκολεύει την επικοινωνία μεταξύ τους, αποκαλύπτοντας ότι ακόμα και στις στιγμές που ανταλλάσσουν το παιδί τους, η επαφή τους είναι απολύτως τυπική.

«Έχουν εκτεθεί τόσο πολύ που αν δεν κάτσουν οι δυο τους στην αρχή με δικηγόρους… είναι πολύ τυπικές οι σχέσεις τους», ανέφερε, καταλήγοντας πως όσο συνεχίζεται αυτή η δημόσια αντιπαράθεση, τόσο θα ανατροφοδοτείται η ένταση.

Η κόντρα της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου φαίνεται πως παραμένει ανοιχτή, με τους followers να παρακολουθούν κάθε νέα ανάρτηση και απάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τούνη - Αλεξάνδρου: Το χρονικό της κόντρας τους

Η ένταση ανάμεσα στους δυο πρώην συντρόφους αναζωπυρώθηκε με αφορμή τη συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και τη δημόσια απάντηση της influencer μέσα από ένα εκτενές βίντεο στο TikTok.

Η Ιωάννα Τούνη ήθελε -όπως είπε- να αποκαταστήσει την αλήθεια σχετικά με όσα ακούστηκαν για εκείνη και —κυρίως— για τον γιο τους, Πάρη.

«Όπως κάνω πάντα λοιπόν, όταν βγαίνει οποιοσδήποτε δημόσια να πει ψέματα που αφορούν εμένα ή το παιδί μου…. Εγώ θα απαντάω με αλήθεια!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο.

«Το ότι βγήκα λοιπόν να κάνω δημόσιες τοποθετήσεις δεν ήταν κάτι που επέλεξα και ξύπνησα και είπα, αχ τι να κάνω σήμερα, ας τοποθετηθώ δημόσια. Όταν ο πρώην σύντροφός μου βγαίνει δημόσια σε μια εκπομπή και μιλάει και πάλι δημόσια για εμένα και για το παιδί μου και αναφέρει πράγματα και λέει ιστορίες οι οποίες δεν ισχύουν, αν δεν βγω εγώ τότε να διαψεύσω ή να πω ή να μιλήσω για αυτό το πράγμα, ποιος θα το κάνει. Και δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά εγώ έτσι νιώθω και έτσι έχω μάθει. Εγώ έχω μάθει σαν Ιωάννα να προστατεύω την αλήθεια, να λέω μόνο αλήθεια, δεν είμαι άνθρωπος ψεύτης, όποιος με ξέρει μπορεί να το επιβεβαιώσει εκατό φορές. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα και αν με ρωτάς, για μένα είναι σημαντικό επίσης στον Πάρη αύριο μεθαύριο να μην δέχεται και να μην επιτρέπει τα ψέματα στη ζωή του. Οπότε για να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή.

Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου, δημόσια ξαναλέω σε μια εκπομπή και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και λέει συγκεκριμένα ότι δηλαδή το έχουμε 15 και 15 μέρες τον μήνα ο καθένας, εκεί πρέπει να βγω και να πω συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει.

Ο Πάρης πηγαίνει για 10 μέρες ακριβώς τον μήνα στον μπαμπά του που είναι ήδη και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει ο Πάρης 4 ετών που εκεί ξεκινάει η υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μένει και πλέον μόνιμα Θεσσαλονίκη. Οπότε ναι, ο Πάρης αυτή τη στιγμή, αν θες να το πούμε και πιο συγκεκριμένα, βάσει κανονικών συνθηκών, μία του μήνα τον πηγαίνω εγώ προσωπικά στην Αθήνα με δικά μου έξοδα, πετάω μαζί του και τον παραδίδω στον μπαμπά του και 11 του μήνα, μετά από 10 μέρες ακριβώς δηλαδή, τον παραλαμβάνω από το αεροδρόμιο. Οπότε κλείνουμε αυτό το ένα πράγμα που άκουσα το οποίο δεν ισχύει, όπως και πολλά ακόμα. Εγώ θα μιλήσω για αυτά που ειπώθηκαν δημόσια και αφορούν, ξαναλέω, εμένα και το παιδί μου και τίποτα άλλο», είπε μεταξύ άλλων.